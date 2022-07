Στο Αζερμπαϊτζάν μεταβαίνει αύριο (18.7.2022) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε αναζήτηση περισσότερου φυσικού αερίου από τη χώρα, επειδή η Ευρώπη επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους.

«Εν μέσω της συνεχιζόμενης μετατροπής των ενεργειακών αποθεμάτων σε όπλα από τη Ρωσία, η διαφοροποίηση των ενεργειακών εισαγωγών μας αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ» ανέφερε η Επιτροπή με ανάρτηση στο Twitter για το φυσικό αέριο. «Η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και η Επίτροπος (Ενέργειας) Κάντρι Σίμσον θα βρίσκονται αύριο στο Αζερμπαϊτζάν για να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία μας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ένα προσχέδιο το οποίο είδε το πρακτορείο Reuters στις 14 Ιουλίου, η Επιτροπή πρότεινε στις χώρες της ΕΕ μια συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν ώστε να αυξηθούν οι εισαγωγές φυσικού αερίου και να στηριχθεί η επέκταση του Νοτίου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου ώστε να γίνει αυτό.

