Γαλλία: 19χρονος κατηγορείται για βιασμούς ανήλικων κοριτσιών επί 10 χρόνια – Ξεκίνησε τις επιθέσεις όταν ήταν μόλις 6 χρόνων

Μια ιδιαίτερα σοκαριστική υπόθεση άρχισε να εκδικάζεται σήμερα Τρίτη 02.06.2026 στο δικαστήριο ανηλίκων του Μετς, στην ανατολική Γαλλία. Στο εδώλιο βρίσκεται ένας 19χρονος, ο οποίος κατηγορείται για σειρά βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων σε βάρος επτά κοριτσιών και εφήβων ενώ ανάμεσα στα φερόμενα θύματα βρίσκονται και συγγενικά του πρόσωπα.

Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό στη Γαλλία, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η πρώτη σεξουαλική επίθεση φέρεται να διαπράχθηκε όταν ο κατηγορούμενος ήταν μόλις 6 ετών. Τα περιστατικά που ερευνώνται εκτείνονται σε μια δεκαετία, από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Οκτώβριο του 2023, σε διάφορες περιοχές της Λωρραίνης, αποκαλύπτοντας ένα σκοτεινό και πολυετές μοτίβο συμπεριφοράς.

Ο 19χρονος, που γεννήθηκε το 2007, ήταν ανήλικος σε όλη τη διάρκεια των γεγονότων που εξετάζονται από το δικαστήριο. Η πολυπλοκότητα της υπόθεσης συνδέεται άμεσα με την ηλικία του κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων, καθώς οι γαλλικές αρχές καλούνται να αξιολογήσουν διαφορετικές περιόδους της ζωής του και τη νομική αντιμετώπιση που προβλέπεται για καθεμία από αυτές.

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, για πράξεις που αποδίδονται σε παιδί κάτω των 13 ετών δεν προβλέπεται ποινή φυλάκισης, αλλά μπορούν να επιβληθούν αναμορφωτικά μέτρα. Ωστόσο, για τα αδικήματα που φέρεται να διέπραξε μετά τη συμπλήρωση του 13ου έτους της ηλικίας του, ο νεαρός αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο πολυετούς κάθειρξης, με τη δίκη να αναμένεται να ρίξει φως σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στη γαλλική κοινή γνώμη.

Επτά νεαρές κοπέλες κάθισαν στις θέσεις της πολιτικής αγωγής, ορισμένες από αυτές έκλαιγαν πριν από την έναρξη της δίκης, η οποία θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών μέχρι την ετυμηγορία που θα εκδοθεί την Παρασκευή 05.06.2026.

«Οι πελάτισσες μου περιμένουν απαντήσεις, αναγνώριση τους ως θύματα και μια συγγνώμη από τον κατηγορούμενο», δήλωσε η Σαρλό Κορντεμπάρ, η δικηγόρος των δύο ξαδέρφων του κατηγορουμένου, η μία εκ των οποίων «αποκάλυψε τα γεγονότα τον Οκτώβριο του 2022 κατά τη διάρκεια νοσηλείας της σε ψυχιατρική κλινική έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας που διέπραξε».

«Οι πελάτισσες μας ανησυχούν, είναι αγχωμένες, ευάλωτες…. Περνούν τον χρόνο τους πηγαινοερχόμενες σε ψυχιάτρους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ζάκια Αίτ Αλί Σλιμανέ, δικηγόρος σε δύο από αυτές.

Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση ή βιασμό δύο ξαδέρφων του που ήταν γεννημένες το 2007 και το 2012, ξεκινώντας από το 2013 και συνεχίζοντας για χρόνια μέχρι το 2019, ορισμένες φορές χρησιμοποιώντας βία (τσιμπήματα, χαστούκια ή γροθιές) ή ακόμη και απειλώντας τους με μαχαίρι.

Αργότερα, το 2022, ενώ ήταν στο λύκειο, μια συμμαθήτριά του τον κατηγόρησε ότι την ανάγκασε να τη φιλήσει και να την αγγίξει με ακατάλληλο τρόπο.

Την επόμενη χρονιά, φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή που μια άλλη συμμαθήτριά του ήταν μισοκοιμισμένη σε σπίτι φίλων τους, για να την θωπεύσει.

Τρεις φίλες του, γεννημένες μεταξύ 2005 και 2008, ανέφεραν επίσης ακατάλληλο άγγιγμα ή βίαιες σεξουαλικές πράξεις που διαπράχθηκαν υπό πίεση, συμπεριλαμβανομένων απειλών για δυσφήμισή τους ή διανομή γυμνών φωτογραφιών τους.

Κατήγγειλαν επίσης ότι απειλήθηκαν με όπλο (μαχαίρι, ξυράφι) και ότι υπέστησαν σωματική βία όταν αντιστάθηκαν.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο νεαρός άνδρας, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, γεννήθηκε σε οικογένεια με «παθολογική» δυναμική.

Στο νηπιαγωγείο, άσκησε βία προς άλλα κορίτσια καθώς και προς δασκάλους του. Στο δημοτικό, κάποιες φορές ερχόταν στο σχολείο με μαχαίρι και αποβλήθηκε από δύο σχολεία, στη συνέχεια από τρία γυμνάσια.

Ειδικοί πιστεύουν ότι έχει «έλλειψη ενσυναίσθησης» σε συνδυασμό με «άρνηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των άλλων», που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελούν «τις απαρχές μιας ψυχοπαθητικής διαταραχής που απαιτεί σημαντική επαγρύπνηση». Η έρευνα αποκάλυψε υψηλό επίπεδο κατανάλωσης πορνογραφικού υλικού.