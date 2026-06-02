Το τελευταίο μήνυμα του Ιράν στις ΗΠΑ αφορούσε τον Λίβανο: Πότε διακόπηκαν οι συνομιλίες

Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για ένα μνημόνιο κατανόησης διακόπηκε πριν λίγες ημέρες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars της Τεχεράνης.

Το τελευταίο μήνυμα από το Ιράν προς τις ΗΠΑ ήταν «ένα σαφές μήνυμα για τον Λίβανο», πρόσθεσε το πρακτορείο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι παλινωδίες γύρω από τις διαπραγματεύσεις των δύο χωρών με στόχο μια συμφωνία συνεχίζονται επί εβδομάδες, όπως και η σύγχυση που προκαλείται από αντικρουόμενες εκδοχές που δίνουν οι δύο πλευρές σχετικά με προτάσεις, και την τύχη των συνομιλιών.

Τελευταίο παράδειγμα χθες (01/06/2026), η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων, και, κατά συνέπεια, τις διαπραγματεύσεις, με τις ΗΠΑ με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο και των παραβιάσεων της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Λίγες ώρες μετά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό».

