Ρίτσαρντ Γκιρ κατά Ντόναλντ Τραμπ: Μανιακός που καταστρέφει ο,τι όμορφο υπάρχει

Σκληρή επίθεση κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκιρ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Όσλο.

Μάλιστα ο Ρίτσαρντ Γκιρ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ «μανιακό», ο οποίος καταστρέφει «ό,τι όμορφο υπάρχει»!

«Ζούμε τη σκοτεινότερη στιγμή που έχω βιώσει σε αυτόν τον πλανήτη. Ποιος θα το πίστευε ότι η Αμερική θα μπορούσε να γίνει τόσο σκοτεινή; Ποιος θα το πίστευε πως ένας παρόμοιος μανιακός θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ;», διερωτήθηκε ο 76χρονος Αμερικανός ηθοποιός.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ βρισκόταν στη νορβηγική πρωτεύουσα προκειμένου να απονείμει «το διεθνές βραβείο Βάτσλαβ Χάβελ για τη Δημιουργική Διαφωνία» στον Κινέζο καλλιτέχνη Γκάο Ζεν, που βρίσκεται σε φυλακή της χώρας του και στον αντιφρονούντα από τη Μιανμάρ Σάι, με την ευκαιρία του Oslo Freedom Forum.

«Από την πρώτη ημέρα, αυτός ο τύπος κατέστρεψε σχεδόν ό,τι ήταν καλό στην αμερικανική κυβέρνηση και στον αμερικανικό λαό», δήλωσε απευθυνόμενος σε ένα κοινό εκατοντάδων ανθρώπων.

«Πώς αυτό ήταν δυνατό; Διότι εμείς αποκοιμηθήκαμε. Δεν ανησυχήσαμε. Δεν ψηφίσαμε. Δεν ακούσαμε πραγματικά», συμπλήρωσε ο ίδιος, ενώ παραδέχτηκε πως και ο ίδιος δεν κινητοποιήθηκε επαρκώς.

Επισημαίνοντας πως επισκέφθηκε προσφάτως το ναζιστικό στρατόπεδο του Νταχάου, ο Ρίτσαρντ Γκιρ προειδοποίησε για την αδιαφορία.

«Πρέπει να βλέπουμε τα σημάδια, αυτήν τη δικτατορία των τεράτων, σε ποια ταχύτητα εγκαθίσταται. Πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση», υπογράμμισε.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο πρωταγωνιστής των ταινιών “Pretty Woman” και “American Gigolo” είχε ήδη χαρακτηρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ «νταή» (“bully”).

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ζει στην Ισπανία με την Ισπανίδα σύζυγό του Αλεχάντρα Σίλβα από το 2024.