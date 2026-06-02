Παναγιά των Παρισίων: Η «ανασκαφή του αιώνα» φέρνει στο φως 1.700 χρόνια ιστορίας

Κρυμμένους «θησαυρούς» βρήκαν αρχαιολόγοι κάτω από τον προαύλιο χώρο της Παναγιάς των Παρισίων στο πλαίσιο ανασκαφής που πραγματοποιείται πριν από την ανάπλαση της πλατείας μπροστά από τον καθεδρικό ναό. Αυτοί έφεραν στο φως ευρήματα από τη ρωμαϊκή και μεσαιωνική ιστορία του Παρισιού.

Την στιγμή που πολλοί τουρίστες περιμένουν να ανέβουν στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων, οι αρχαιολόγοι σκάβουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, κατευθείαν κάτω και πίσω στο χρόνο, στο ρωμαϊκό Παρίσι πριν από 2.000 χρόνια.

Το 2019, πυρκαγιά κατέστρεψε το κωδωνοστάσιο της Παναγίας των Παρισίων. Ο καθεδρικός ναός ξαναχτίστηκε και άνοιξε ξανά στα τέλη του 2024, και τώρα το Παρίσι θέλει να ξαναδημιουργήσει πλατεία μπροστά του βάζοντας δέντρα για σκιά.

Αλλά σε μια τόσο παλιά πόλη, το έδαφος δεν μπορεί να ανατραπεί μέχρι να ανασκαφεί ό,τι βρίσκεται από κάτω του, σε περίπτωση που υποστεί ζημιά κατά τη διάρκεια των εργασιών. Έτσι, ένα κομμάτι του προαύλιου χώρου της Παναγίας των Παρισίων έχει γίνει χώρος ανασκαφής – ένα ανοιχτό λάκκο περιτριγυρισμένο από φράγματα και διασχιζόμενο από ένα ξύλινο μονοπάτι, λίγα βήματα από τη σειρά.

Ένας σύγχρονος «Κώδικας Ντα Βίντσι»

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης το έχουν χαρακτηρίσει ως την «ανασκαφή του αιώνα», αναφέρει το AP.

«Είναι μια σπάνια ευκαιρία για εμάς να εργαστούμε πάνω σε κάτι που θα κάνει αισθητή τη διαφορά στην ιστορία του Παρισιού», δήλωσε στο Associated Press η Lucie Altenburg, συντηρήτρια της αρχαιολογικής μονάδας του Παρισιού.

Μεταξύ των εκατοντάδων αντικειμένων που έχουν ήδη βρεθεί: ένα νόμισμα του τέταρτου αιώνα με σφραγίδα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου και θραύσματα μεσαιωνικής κεραμικής ζωγραφισμένα στο εσωτερικό με σημάδια που κανένας ειδικός δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφήσει – σαν έναν σύγχρονο Κώδικα Ντα Βίντσι.

«Κάνει την Παναγία των Παρισίων να νιώθει ξανά ζωντανή», δήλωσε η Έμιλι Κάρτερ, 34 ετών, τουρίστρια από το Μάντσεστερ που περιμένει στην ουρά με τα δύο παιδιά της. «Έρχεσαι να δεις τον καθεδρικό ναό και μετά συνειδητοποιείς ότι υπάρχει μια άλλη πόλη κάτω από τα πόδια σου. Αυτό είναι σχεδόν πιο συγκινητικό».

Τα πρώτα ίχνη εμφανίζονται 50 εκατοστά (20 ίντσες) κάτω. 4 μέτρα (13 πόδια) χαμηλότερα, η ομάδα εξακολουθεί να ανασύρει το παρελθόν. Κάποιες μέρες γεμίζουν 15 κιβώτια – από έδαφος που έχει μείνει ανέγγιχτο για δεκαετίες.

Οι αρχαίες πόλεις έχουν αρχαιολόγους που παρακολουθούν τις ανασκαφές

Όπως γράφει το AP, αυτό είναι το παν σε κάθε παλιά πόλη: Το παρελθόν δεν βρίσκεται σε ένα μουσείο στο τέλος του δρόμου – είναι κάτω από τον δρόμο.

Οι πόλεις υψώνονται. Κάθε εποχή χτίζεται πάνω στα ερείπια της προηγούμενης και το έδαφος ανεβαίνει μαζί της. Στη Ρώμη, έχει ανέβει περίπου 9 μέτρα (30 πόδια) από την πτώση της αυτοκρατορίας τον πέμπτο αιώνα μ.Χ.

Όταν η Αθήνα έχτισε το μετρό της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, ξεκίνησε τη μεγαλύτερη ανασκαφή στην ελληνική ιστορία και αποκάλυψε δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα, που τώρα εκτίθενται στους ίδιους τους σταθμούς. Το Παρίσι δεν διαφέρει.

Όλα προέρχονται από το νησί του Σηκουάνα, το Ile de la Cite, όπου ξεκίνησε το Παρίσι. Αιώνες αργότερα, η Παναγία των Παρισίων υψώθηκε στο ίδιο έδαφος.

Κατά τη γέννηση του καθεδρικού ναού το 1163, ολόκληρη η πλατεία ήταν γεμάτη με μεσαιωνικά σπίτια, χωρισμένα από έναν μόνο δρόμο, δήλωσε η Camille Colonna, η αρχαιολόγος που ηγείται της ανασκαφής.

Σκαλίζοντας προς τα κάτω, η ομάδα της έχει φτάσει στα κελάρια τους – και επομένως και στην εποχή της ιστορίας που αντιπροσωπεύουν.

Από κάτω βρίσκονται Μεροβίγγειοι και Καρολίγγειοι λάκκοι σιτηρών, από τον έκτο έως τον 10ο αιώνα. Από κάτω, ακόμα πιο σκούρα και βαθύτερη, μια πυκνή ρωμαϊκή συνοικία του τέταρτου και πέμπτου αιώνα.

Είκοσι αιώνες είναι στοιβαγμένοι σε 4 μέτρα (13 πόδια) γης – ή περίπου στο ύψος δυόμισι Ναπολέοντα Βοναπάρτη που στέκονται ο ένας πάνω στον άλλον.

«Εδώ μπορείτε να δείτε τα στρώματα – μεσαιωνικό Παρίσι, ρωμαϊκό Παρίσι, ίσως και πριν από αυτό», δήλωσε η Γιασμίν Μπεναλί, 22 ετών, φοιτήτρια αρχαιολογίας που παρακολουθεί από πίσω από τα φράγματα. «Κάνει την πόλη να μοιάζει λιγότερο με καρτ ποστάλ και περισσότερο με κάτι που ακόμα ανακαλύπτεται».

Νομίσματα, κεραμικά και μυστηριώδη σημάδια

Τα πλουσιότερα ευρήματα εδώ προέρχονται από το πιο βρώμικο μέρος: τους βαθιούς λάκκους κάτω από τα μεσαιωνικά σπίτια, παλιές τουαλέτες που λειτουργούσαν και ως σκουπιδότοποι.

Από αυτούς η ομάδα συνεχίζει να σηκώνει ολόκληρες κανάτες και κύπελλα – πεταμένα πριν από αιώνες, αλλά ακόμα άθικτα – ανάμεσα στα σπασμένα πιάτα και τα οστά ζώων. «Είναι σπάνιο να βρεις ολοκληρωμένα κεραμικά», δήλωσε η Βαλεντίν Μπρελού, αρχαιολόγος της μονάδας.

Εδώ τα μαλακά απόβλητα τα κάλυπταν και αιώνες αργότερα, ως εκ θαύματος, ανακαλύφθηκαν ολόκληρα.

Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν κάποια άλλα αντικείμενα που άφησαν άναυδη τους ειδικούς. Καθώς οι συντηρητές καθάριζαν κάτι που έμοιαζε με συνηθισμένη μεσαιωνική κεραμική, βρήκαν αχνά κοκκινωπά σημάδια ζωγραφισμένα στο εσωτερικό – τα ίδια μυστηριώδη σημάδια σε θραύσματα.

Από όλα όσα έχει καθαρίσει από την Παναγία των Παρισίων, είπε η Μπρελού, αυτά είναι τα πιο «εκπληκτικά».

Τα νομίσματα μπορούν να βοηθήσουν στη χρονολόγηση των στρωμάτων

Τα νομίσματα εμφανίστηκαν ως μαύροι δίσκοι, φαγωμένοι από τη σκουριά. Αλλά κάτω από μια ακτινογραφία, ένα πρόσωπο επέστρεψε: ήταν ο Κωνσταντίνος, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας που κυβέρνησε στις αρχές του 300 μ.Χ.

Τέτοια αντικείμενα «μπορούν επίσης να είναι ανεκτίμητα στο να μας δώσουν την ημερομηνία του (υπόγειου) στρώματος», είπε ο Άλτενμπουργκ.

Τα ρωμαϊκά ευρήματα είναι αυτά που οι αρχαιολόγοι εκτιμούν περισσότερο – τα βαθύτερα, τα παλαιότερα και τα λιγότερο κατανοητά. Στη ρωμαϊκή εποχή, η πόλη ονομαζόταν Λουτέτια και το κέντρο της βρισκόταν απέναντι από τον ποταμό, στην αριστερή όχθη.

Καθώς η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατέρρευσε, οι άνθρωποι επέστρεψαν στο Ile de la Cite, όπου αργότερα θα χτιζόταν η Παναγία των Παρισίων, και οχύρωσαν το νησί με πέτρινους τοίχους που είχαν ληφθεί από προηγούμενα κτίρια.

Η ομάδα του Κολόνα βρήκε κάποιες αποδείξεις: ένα ρωμαϊκό κατώφλι που βρέθηκε στην ανασκαφή, αφαιρέθηκε από ένα πολύ μεγαλύτερο κτίριο, μεταφέρθηκε, αναποδογυρίστηκε και τοποθετήθηκε σε έναν δρόμο ως πλακόστρωση.