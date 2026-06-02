Ισραήλ: Πήραμε άδεια από τις ΗΠΑ να βομβαρδίσουμε την Βηρυτό, αν μας επιτεθεί η Χεζμπολάχ

Ο Ίσραελ Κατς, υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε πως η χώρα του πήρε έγκριση από τις ΗΠΑ να βομβαρδίσει στη Βηρυτό, αν επιτεθεί και πάλι η Χεζμπολάχ.

Συγκεκριμένα ο Ίσραελ Κατς τόνισε χαρακτηριστικά πως το Ισραήλ έλαβε έγκριση από τις ΗΠΑ να βομβαρδίσει τα νότια προάστια στη Βηρυτό, προπύργιο της Χεζμπολάχ, σε περίπτωση που η φιλοϊρανική οργάνωση επιτεθεί σε ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Ο πρωθυπουργός και εγώ, μαζί με τον ισραηλινό στρατό, εργαζόμαστε για να συνδέσουμε την τύχη της Νταχίγια (σ.σ. τα νότια προάστια της Βηρυτού) με αυτήν των βόρειων ισραηλινών οικισμών.

Αν οι ισραηλινοί οικισμοί συνεχίσουν να δέχονται επιθέσεις, θα εκκενώσουμε και θα βομβαρδίσουμε τη σιιτική συνοικία Νταχίγια στη Βηρυτό, ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ», τόνισε ο Κατς.

«Οι ΗΠΑ ενέκριναν αυτήν την αρχή και τη μετέφεραν στην λιβανέζικη κυβέρνηση και σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (…)

Είτε σταματά ο βομβαρδισμός των πόλεων, είτε, αν αυτός συνεχιστεί, θα πλήττουμε τη Νταχίγια στη Βηρυτό», συνέχισε ο υπουργός.