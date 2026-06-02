Ρούμπιο: Καμία συζήτηση για άρση κυρώσεων στο Ιράν με αντάλλαγμα τα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε την Τρίτη (02/06/2026) ότι η Ουάσιγκτον δεν εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά του Ιράν ως αντάλλαγμα για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενά του Ορμούζ.

«Αυτό δεν έχει συζητηθεί και δεν έχει προταθεί», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον Αμερικανών βουλευτών, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε πιθανή χαλάρωση των κυρώσεων συνδέεται αποκλειστικά με ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Ιράν.

Όπως ανέφερε, ενδεχόμενες αλλαγές στο καθεστώς των κυρώσεων θα εξαρτηθούν από τις κινήσεις της Τεχεράνης σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο και άλλες πτυχές του πυρηνικού της προγράμματος.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε «εξαιρετικά επιτυχημένες» τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι πέτυχαν τους στόχους τους και περιόρισαν σημαντικά τις αμυντικές και βιομηχανικές δυνατότητες της χώρας.

Αναφερόμενος στην επιχείρηση Epic Fury, δήλωσε ότι συνέβαλε στην αποδυνάμωση κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι δυνατότητες του ιρανικού ναυτικού έχουν πληγεί σοβαρά, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις προκάλεσαν σημαντικές απώλειες στον συγκεκριμένο τομέα.

«Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει πολλά drones»

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρές δυνατότητες στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Οι Ιρανοί εξακολουθούν να διαθέτουν πολλά drones», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το χαμηλό κόστος παραγωγής τους καθιστά την αντιμετώπισή τους πρόκληση όχι μόνο για τις ΗΠΑ αλλά και για πολλές χώρες διεθνώς.

Όπως πρόσθεσε, παρά τη διατήρηση αυτών των δυνατοτήτων, η ικανότητα του Ιράν να παράγει drones έχει αποδυναμωθεί σε σχέση με το παρελθόν.