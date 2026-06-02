Ισραήλ και Λίβανος αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ πως παραβίασε την ανανεωμένη εκεχειρία, χαρακτηρίζοντας τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της οργάνωσης από τον Λίβανο ως «απαράδεκτες».

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι, μόνο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας (01/06/2026), η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πολλαπλές επιθέσεις με πυραύλους και drones από τον Λίβανο εναντίον κοινοτήτων του Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, οι λιβανικές αρχές αποδίδουν ευθύνες και στο Ισραήλ για παραβιάσεις της εκεχειρίας, υποστηρίζοντας ότι έχουν καταγραφεί επανειλημμένα πλήγματα στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, οι επιθέσεις αυτές έχουν επηρεάσει αμάχους, υγειονομικές εγκαταστάσεις και δημοσιογράφους.

Despite renewed declarations of a ceasefire yesterday, Hezbollah continues to violate it. Just last night, the Iranian proxy launched multiple missile and drone attacks from Lebanon against Israeli communities.

Hezbollahs ongoing violations of the ceasefire are unacceptable. pic.twitter.com/JsnsFUUcK8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 2, 2026

Όπως αναφέρουν οι λιβανικές αρχές, από τις 2 Μαρτίου οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει 3.433 θανάτους και 10.395 τραυματισμούς.

Οι συγκεκριμένοι αριθμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.