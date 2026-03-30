Γαλλία: Ακροδεξιοί δήμαρχοι κατέβασαν τις σημαίες της ΕΕ από τα δημαρχεία τους

«Έξω οι ευρωπαϊκές σημαίες από τον δήμο, δώστε χώρο στις γαλλικές»,
Ο ακροδεξιός δήμαρχος της γαλλικής πόλης Καρκασόν, Κριστόφ Μπαρτές κατεβάζει τη σημαία της ΕΕ από το μπαλκόνι του δημαρχείου / πηγή φωτογραφίας Χ

Δήμαρχοι του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία κατέβασαν τις ευρωπαϊκές σημαίες από τα δημαρχεία τους. Η ενέργεια επαινέθηκε από στελέχη του κόμματος, αλλά χαρακτηρίστηκε «λαϊκιστική» από την κυβέρνηση.

Πολλοί δήμαρχοι που εξελέγησαν στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές στη Γαλλία με τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό υπέστειλαν τις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πρόσοψη των δημαρχείων.

«Έξω οι ευρωπαϊκές σημαίες από τον δήμο! Δώστε χώρο στις γαλλικές σημαίες», έγραψε στο Χ (πρώην Twitter) στις 29 Μαρτίου ο δήμαρχος της Καρκασόν, ο Κριστόφ Μπαρτές, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα βίντεο όπου ο ίδιος κατεβάζει την ευρωπαϊκή σημαία, αφήνοντας μόνο τις σημαίες της Γαλλίας και της Οξιτανίας.

Τη Δευτέρα (30.03.2026), ο νέος δήμαρχος του Καν-σιρ-Μερ ανάρτησε μία φωτογραφία της πρόσοψης του δημαρχείου, χωρίς την ευρωπαϊκή σημαία. Είχε προηγηθεί ο δήμαρχος του Αρν, ο Αντονί Γκαρενό-Γκλινκοφσκί, που κατέβασε τις σημαίες της ΕΕ και της Ουκρανίας αμέσως μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, στις 24 Μαρτίου.

«Θα αρνηθούν και τους ευρωπαϊκούς πόρους που λαμβάνουν οι αγρότες, οι επιχειρήσεις μας, οι περιφέρειες; Θα επιστρέψουν τις αποζημιώσεις (που λαμβάνουν) από το Ευρωπαϊκό Κοινοιβούλιο;», διερωτήθηκε ο υπουργός Μπενζαμέν Αντάντ, που είναι αρμόδιος για θέματα Ευρώπης. «Αυτός είναι λαϊκισμός και δείχνει ότι ο Εθνικός Συναγερμός δεν έχει αλλάξει», πρόσθεσε.

Κανένας νόμος δεν καθιστά υποχρεωτικό να εικονίζονται τα ευρωπαϊκά σύμβολα στις προσόψεις των δημαρχείων, παρά μόνο στις 9 Μαΐου, για τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης. Το Σύνταγμα αναγνωρίζει μόνο τη γαλλική σημαία ως επίσημο σύμβολο. Το 2023 η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε ένα νομοσχέδιο που καθιστά υποχρεωτική την ύψωση της ευρωπαϊκής και της γαλλικής σημαίας στα δημαρχεία, σε κοινότητες άνω των 1.500 κατοίκων, όμως η πρόταση αυτή δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τη Γερουσία.

 

Τον Ιανουάριο πολλοί δήμαρχοι, κυρίως αγροτικών κοινοτήτων, κατέβασαν τις ευρωπαϊκές σημαίες σε ένδειξη υποστήριξης προς τους αγρότες που διαφωνούσαν με τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur.

