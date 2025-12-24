Γαλλία: Αναγκαστική προσγείωση για Airbus της ισπανικής εταιρείας Vueling με 164 επιβάτες

Ένα Airbus A320 που ανήκει στην ισπανική αεροπορική εταιρεία Vueling, έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Κλερμόν-Φεράν της κεντρικής Γαλλίας, αργά χθες (23.12.2025) βράδυ, λόγω «τεχνικού προβλήματος».

Όπως ανακοίνωσε η διεύθυνση του γαλλικού αεροδρομίου και η ισπανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Vueling, το Airbus είχε αναχωρήσει από το Ορλί του Παρισιού με προορισμό την Ίμπιζα, μεταφέροντας 164 επιβάτες, έκανε χθες Τρίτη αναγκαστική προσγείωση στο Κλερμόν-Φεράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πτήση της Vueling – εταιρείας που ανήκει στον όμιλο IAG (International Airlines Group), όπως και οι British Airways και Iberia – πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω «μικρού τεχνικού προβλήματος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) εκπρόσωπος Τύπου του αεροδρομίου στο Κλερμόν-Φεράν, χωρίς δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Το Airbus A320 προσγειώθηκε χωρίς απρόοπτα γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα, 19:00 στην Ελλάδα) και οι 164 επιβάτες προγραμματίστηκε να αναχωρήσουν με άλλο αεροσκάφος της Vueling για τον προορισμό τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά την αναγκαστική προσγείωση στη Λυών ενός A320 της Air France, το οποίο είχε απογειωθεί από το Παρίσι με προορισμό το Αζαξιό στην Κορσική, αφού ο κυβερνήτης διαπίστωσε βλάβη σε έναν από τους κινητήρες.