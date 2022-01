«Ξέρω ότι ο άντρας σου είναι μαζί με άνδρα τώρα». Αυτό άκουσε η Μπριζίτ Μακρόν σε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα που έλαβε, όπως αποκαλύπτει γαλλικό ντοκιμαντέρ. Ο άγνωστος άνδρας που την κάλεσε, κατάφερε να ξεπεράσει τους αυστηρούς ελέγχους που γίνονται στις συσκευές της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας και της είπε ότι ο άνδρας της είναι με έναν γκέι εραστή.

Σύμφωνα με τη DailyMail, ο πολιτικός σχολιαστής Nicolas Prisette είναι αυτός που έκανε την εν λόγω αποκάλυψη για τη Μπριζίτ Μακρόν σε ένα νέο ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Η κόλαση των προεδρικών εκστρατειών» που προβλήθηκε στο κανάλι BFM.

