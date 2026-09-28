Κόσμος

Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία στη Βραζιλία: Μητέρα και κόρη πέθαναν από καρκίνο με 10 ώρες διαφορά

Η μία δεν γνώριζε για τον θάνατο της άλλης
Η οικογένεια στη Βραζιλία
Η οικογένεια στη Βραζιλία
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Αντιμέτωπη με μια ασύλληπτη διπλή απώλεια βρέθηκε μία οικογένεια στη Βραζιλία καθώς μία 56χρονη μητέρα και η 28χρονη κόρη της πέθαναν από καρκίνο με μόλις 10 ώρες διαφορά.

Η 28χρονη Cibele Marchis, άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της πόλης Mogi Guaçu, στη Βραζιλία, περίπου στις 4 το απόγευμα της Πέμπτης (24.09.2026). Την ίδια ώρα, η μητέρα της, Maria Elisabete Nogueira, νοσηλευόταν σε άλλο νοσοκομείο της ίδιας πόλης, σε καταστολή. Η 56χρονη πέθανε δέκα ώρες αργότερα, την Παρασκευή (25.05.2026). Η Cibele, που εργαζόταν ως digital marketer, είχε διαγνωστεί το 2024 με μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου που είχε ξεκινήσει από τα επινεφρίδια. Η μητέρα της διαγνώστηκε περίπου έναν χρόνο αργότερα με καρκίνο στο πάγκρεας.

Ο πατέρας της Cibele, σύζυγος της Maria Elisabete, είναι πλέον ο μοναδικός επιζών της οικογένειας και προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλειά τους.

Σύμφωνα με την οικογένεια, όπως αναφέρει το People, οι δύο γυναίκες είχαν εκφράσει την επιθυμία να μη μάθει η μία για τον θάνατο της άλλης, σε περίπτωση που αυτό συνέβαινε όσο η άλλη βρισκόταν ακόμη στη ζωή.

Η 28χρονη είχε μοιραστεί κατά διαστήματα στα social media στιγμές από την περιπέτεια της υγείας της.

Σε ανάρτησή της τον Οκτώβριο του 2025 είχε περιγράψει την πορεία μέχρι τη διάγνωση, αποκαλύπτοντας ότι ο όγκος στα επινεφρίδια είχε φτάσει τα 10 εκατοστά και είχε επηρεάσει ήδη το νεφρό της.

Η ίδια είχε υποβληθεί συνολικά σε τρία χειρουργεία, ενώ μετά την τελευταία παρουσίασε λοίμωξη που οδήγησε σε νοσηλεία 20 ημερών σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρά τις δυσκολίες, συνέχισε τη θεραπεία της και, σύμφωνα με την τελευταία της ενημέρωση, βρισκόταν στον όγδοο κύκλο χημειοθεραπείας.

Μητέρα και κόρη κηδεύτηκαν μαζί.

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