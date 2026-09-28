Ισπανία: Χιλιάδες διαδηλωτές «μάχονται» εναντίον της στεγαστικής κρίσης – Κατασκήνωσαν για ακόμη ένα βράδυ σε πλατεία της Μαδρίτης

Κατάμεστη παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα η πλατεία Πουέρτα δελ Σολ στη Μαδρίτη με χιλιάδες διαδηλωτές να παραμένουν στην καρδιά της πρωτεύουσας και να ζητούν τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, διατηρώντας την πίεση προς τις αρχές.

Περίπου 100 σκηνές έχουν στηθεί στην πλατεία, μία από τις πιο τουριστικές περιοχές της Μαδρίτης με τους κατοίκους να συνεχίζουν ακάθεκτοι τις διαδηλώσεις τους. Ακόμα μεγαλύτερη οργή προκάλεσε και η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, από το διαμέρισμα όπου ζούσε επί σχεδόν 70 χρόνια.

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«Θα παραμείνουμε εδώ για όσο χρειάζεται», δήλωσε ο Αλμπέρτο Μασίας, εκπρόσωπος του Συνδικάτου για τη Στέγαση Carabanchel, μίας από τις οργανώσεις που βρίσκονται πίσω από τον καταυλισμό διαμαρτυρίας.

Así está ahora mismo la Puerta del Sol con la acampada por la vivienda digna y la manifestación por la educación pública. pic.twitter.com/FcZgTpS4kr — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 27, 2026

«Είμαστε όλοι η Μαρικάρμεν» και «Ούτε μία ακόμη Μαρικάρμεν» αναγράφεται στα πανό που έχουν τοποθετηθεί στην Πουέρτα δελ Σολ, η οποία αποτέλεσε το επίκεντρο των κινητοποιήσεων των Αγανακτισμένων κατά της λιτότητας και της διαφθοράς το 2011.

Η έξωση της 87χρονης που προκάλεσε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις

Τα πλάνα από την απομάκρυνση της 87χρονης πάνω σε φορείο, αφού η αστυνομία έσπασε την πόρτα του σπιτιού της, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και επανέφεραν στο προσκήνιο τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του 2027.

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Maricarmen, mujer de 87 años que lleva viviendo 70 años en su casa en el Retiro en Madrid: "Yo no quiero el ático de Ayuso, solo quiero una vivienda donde poder vivir". Mañana tiene su cuarto intento de desahucio por el fondo buitre Urbagestión. pic.twitter.com/4tkCVncwkI — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 22, 2026

İSPANYOLLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ! — Madrid'de 87 yaşındaki kadının, 70 yıldır oturduğu evin kirasını ödeyemeyince polis zoruyla evden çıkarılmasının ardından İspanyollar sokağa döküldü!



— Binayı satın alan bir yatırım fonu kiraya %250 zam yapıp tahliye kararı aldırdı.



— Yaşlı kadının… pic.twitter.com/CWmNStWzzC — postmodern (@postmodlaw) September 25, 2026

Ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύθηκε να ανακοινώσει την Τρίτη νομοθετική πρωτοβουλία για τη στέγαση, η οποία θα περιλαμβάνει μέτρα για την αυτόματη ανανέωση των μισθωτηρίων συμβολαίων και περιορισμούς στις εξώσεις.

Στο πλευρό των διαδηλωτών ο Πέδρο Αλμοδόβαρ

Στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε την Κυριακή (27/9/2026) και ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ.

«Η ισπανική κοινωνία δεν μπορεί να ανεχθεί αυτό το πρόβλημα ούτε μία ακόμη ημέρα. Οι πολιτικοί υπεύθυνοι πρέπει να το λύσουν, επειδή αυτοί μας κυβερνούν», δήλωσε στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό RTVE.

Ένας από τους οργανωτές του κινήματος ανέφερε από τα μεγάφωνα: «Θα δώσουμε ζωή σε αυτόν τον καταυλισμό, προκειμένου η κατοικία να πάψει να είναι εμπορικό προϊόν και να γίνει αγαθό πρώτης ανάγκης».

«Δεν μπορούμε άλλο. Είτε το σύστημα ενοικίασης θα καταρρεύσει είτε θα πέσει η κυβέρνηση», έγραψε στο Χ η Ένωση Ισπανών Ενοικιαστών, η οποία έχει καλέσει τους πολίτες να συμμετάσχουν στον καταυλισμό.

🇪🇸 Madrid protest camp grows after eviction outrage



A protest camp in Madrid grows to include dozens of tents after the eviction of an 87-year-old woman from her lifelong home triggered outrage over gaps in tenant protections. pic.twitter.com/jP4rj51iwa — AFP News Agency (@AFP) September 27, 2026

Ο καταυλισμός στήθηκε «αυθόρμητα» έπειτα από διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι το Σάββατο.

Οι τοπικές αρχές της Μαδρίτης, οι οποίες βρίσκονται υπό την ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος, ζήτησαν την Κυριακή να αποκατασταθεί η τάξη στην Πουέρτα δελ Σολ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδράνεια, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η απάντηση του Πέδρο Σάντσεθ

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η οποία έχει αναχθεί σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που δημοσιοποιήθηκε πριν από τη διαδήλωση του Σαββάτου.

Ο Πέδρο Σάντσεθ απάντησε στην 87χρονη, αναφέροντας: «Η Μαρικάρμεν έφτιαξε ένα βίντεο και ζήτησε από την ισπανική κυβέρνηση και από εμένα προσωπικά να παρουσιάσουμε την επόμενη Τρίτη βασιλικό διάταγμα, προκειμένου να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο θέμα της στέγασης, που βιώνουν πολλές ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά και εκατομμύρια Ισπανοί και Ισπανίδες».

«Μαρικάρμεν, έχω ένα μήνυμα για εσένα. Η κυβέρνηση εργάζεται άοκνα για να παρουσιάσει την επόμενη Τρίτη ένα βασιλικό διάταγμα για τη στέγαση. Και ζητώ από τις κοινοβουλευτικές ομάδες να καταβάλουν μία τελευταία προσπάθεια, ώστε να επικυρωθεί από το κοινοβούλιο», πρόσθεσε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Gigantesca manifestación ahora mismo en Madrid contra el desahucio de Maricarmen y por una vivienda digna. Comienza una acampada en la Puerta del Sol. Impresionante. pic.twitter.com/HaSUivGXq5 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 26, 2026

Αύξηση του ενοικίου κατά 275%

Η Αμπασκάλ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το διαμέρισμα όπου ζούσε, αφού εταιρεία αγόρασε το ακίνητο και αύξησε το ενοίκιό της κατά 275%, με αποτέλεσμα να φτάσει τα 2.650 ευρώ, σύμφωνα με την Ένωση Ισπανών Ενοικιαστών.

Το περιστατικό ανέδειξε εκ νέου τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί κάτοικοι της Ισπανίας στην εξεύρεση προσιτής κατοικίας. Πολλοί κατηγορούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, μέσω πλατφορμών όπως η Airbnb, και τα επενδυτικά funds ότι αυξάνουν τις τιμές και περιορίζουν την προσφορά ακινήτων.

Μέσα σε μία δεκαετία, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στις κατοικίες προς ενοικίαση σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 15,1 ευρώ τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο κτηματαγοράς Idealista.

Για την αγορά κατοικίας, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 2.355 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας αύξηση άνω του 50% μέσα σε δέκα χρόνια.

Παράλληλα, η Μαδρίτη βρέθηκε στην πρώτη θέση για το 2025 και το 2026 στην παγκόσμια κατάταξη του δικτύου Barnes με τις πόλεις που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για ακίνητα πολυτελείας. Την ίδια ώρα, η ισπανική πρωτεύουσα διαθέτει τόσο περιορισμένο αριθμό κοινωνικών κατοικιών, ώστε ορισμένα διαμερίσματα αυτής της κατηγορίας διατίθενται μέσω κλήρωσης.