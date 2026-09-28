Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον τρομοκράτη της 7ης Οκτωβρίου, που είχε απαγάγει την Νόα και τον σύντροφό της

Τον απαγωγέα της τότε 25χρονης Νόα και του συντρόφου της την 7η Οκτωβρίου του 2023 ανακοίνωσε πως εξουδετέρωσε στη Λωρίδα της Γάζας ο στρατός και η Σιν Μπετ, η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας κι αντικατασκοπίας του Ισραήλ.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία αντικατασκοπίας διεξήγαγαν «επιχείρηση» στον τομέα της Νουσέιρατ (κεντρικά της Λωρίδας της Γάζας) κατά την οποία «εξάλειψαν τον τρομοκράτη Σαχέρ Νιντάλ Σάτφι Σακρ», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες.

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«Ο Σακρ είχε παρεισφρήσει στο ισραηλινό έδαφος κατά τη διάρκεια της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και οδήγησε τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε για να απαχθούν η Νόα Αργκεμανί και ο Αβινατάν Ορ στο φεστιβάλ μουσικής Νόβα» από όπου οδηγήθηκαν «στη Λωρίδα της Γάζας», κατά το κείμενο.

🔴ELIMINATED: Saher Nidal Latfi Sakr, a terrorist operative affiliated with global jihadist organizations operating in Gaza. Among other activities, he supplied weapons to Hamas during the war.



Sakr infiltrated Israel during the October 7 Massacre and drove the motorcycle used… pic.twitter.com/5eHFifE6l9 — Israel Defense Forces (@IDF) September 27, 2026

Βίντεο της απαγωγής του ζευγαριού στο φεστιβάλ Νόβα, κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, γνώρισε ευρεία διάδοση στο Ισραήλ.

Στις εικόνες αυτές, η Νόα Αργκεμανί εικονίζεται καθώς μεταφέρεται διά της βίας με μοτοσικλέτα, κλαίγοντας, φωνάζοντας και με τα χέρια απλωμένα προς τον σύντροφό της, που διακρίνεται με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα, περικυκλωμένος από ενόπλους.

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Η Νόα Αργκεμανί, φοιτήτρια, απελευθερώθηκε σε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση τον Ιούνιο του 2024.

Ο Αβινατάν Ορ αναγκάστηκε να περιμένει ως τον Οκτώβριο του 2025 για να αφεθεί ελεύθερος, μαζί με άλλους 19 ομήρους, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου της περασμένης χρονιάς, υπό πίεση των ΗΠΑ.

Η άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας στοίχισε τη ζωή σε 1.221 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε ανακοινώσεις των ισραηλινών αρχών.

Στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεων αντιποίνων που διεξήγαγε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε έχασαν τη ζωή τους πάνω από 73.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.