Ολλανδία: Παιδί 2 ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία – Η πρώτη περίπτωση παγκοσμίως

Ένα παιδί μόλις δύο ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία στην Ολλανδία, σε μια υπόθεση που θεωρείται η πρώτη γνωστή περίπτωση παιδιού κάτω των 12 ετών, το οποίο δεν ήταν νεογνό, που υποβλήθηκε σε ευθανασία στη χώρα.

Η επιτροπή εξέτασε την υπόθεση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο γιατρός που προχώρησε στην ευθανασία ενήργησε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δέουσας ιατρικής φροντίδας.

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Το παιδί, ηλικίας σχεδόν 24 μηνών όταν τερματίστηκε η ζωή του, τον περασμένο Ιούνιο, είχε γεννηθεί πρόωρα, μόλις στην 26η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής του υπέφερε από σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, εγκεφαλική παράλυση και προβλήματα όρασης. Παράλληλα, αντιμετώπιζε επιληπτικές κρίσεις που δεν ελέγχονταν με φαρμακευτική αγωγή, ενώ παρουσίαζε και συσσώρευση βλέννας στους πνεύμονες, κάτι που δυσχέραινε σημαντικά την αναπνοή του.

Ο γιατρός και οι γονείς του παιδιού έκριναν πως η κατάστασή του δεν μπορούσε, πλέον, να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με ιατρική θεραπεία και αποφάσισαν να προχωρήσουν στον τερματισμό της ζωής του, αναφέρει η Daily Mail σε σχετικό δημοσίευμα.

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Σύμφωνα με την έκθεση, ο γιατρός είχε προηγουμένως συμβουλευθεί άλλους ανεξάρτητους γιατρούς για δεύτερη γνώμη. Εκείνοι κατέληξαν ότι το παιδί «εκείνη τη στιγμή δεν υπέφερε συνεχώς και αφόρητα». Οι επιληπτικές κρίσεις προκαλούσαν μεγάλη δυσφορία αλλά δεν ήταν συνεχείς», ενώ εκτίμησαν ότι «υπήρχαν ακόμη λογικές εναλλακτικές, όπως παρηγορητικές επιλογές και άλλα φάρμακα που ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καλύτερο έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων».

Στη συνέχεια ο γιατρός ζήτησε νέα, δεύτερη γνώμη από άλλον γιατρό. Εκείνος έκρινε ότι «η αφόρητη οδύνη του παιδιού ήταν ξεκάθαρα εμφανής» και ότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την ευθανασία.

Τι ισχύει στην Ολλανδία

Η υποβοηθούμενη θανάτωση για βαριά ασθενή παιδιά ηλικίας από 1 έως 12 ετών είναι νόμιμη στην Ολλανδία εδώ και δύο χρόνια. Πριν από την αλλαγή του πλαισίου η ευθανασία προβλεπόταν μόνο για νεογνά και για άτομα άνω των 12 ετών.

Για τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας απαιτείται η έγκριση των γονέων, το παιδί να υποφέρει αφόρητα και να μην υπάρχει πιθανότητα ανάρρωσης. Για τους υπόλοιπους ασθενείς, η ευθανασία επιτρέπεται όταν το αίτημα προέρχεται από τον ίδιο τον ασθενή και ο γιατρός κρίνει ότι υπάρχει αφόρητη οδύνη.

Ο γιατρός πρέπει, επίσης, να διαπιστώσει ότι ο ασθενής δεν βρίσκεται υπό πίεση και να ζητήσει δεύτερη ιατρική γνώμη.

Η Ολλανδία νομιμοποίησε την ευθανασία για ανίατες ασθένειες το 2002, ενώ το μέτρο απολαμβάνει ισχυρή κοινωνική υποστήριξη. Πριν από την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, δεν υπήρχε σαφής πολιτική για την ευθανασία παιδιών ηλικίας 1 έως 12 ετών, καθώς θεωρούνταν ότι δεν ήταν σε θέση να λάβουν οι ίδιοι τέτοιες αποφάσεις.