Γαλλία: Εισβολή μεδουσών προκαλεί τη διακοπή λειτουργίας πυρηνικού σταθμού

Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δυτική Ευρώπη έχει τεθεί σε πλήρη διακοπή λειτουργίας. Το βράδυ της Κυριακής (10.08.2025) και το πρωί της Δευτέρας, οι μονάδες 2, 3, 4 και 6 του σταθμού Γκραβελίν στη βόρεια Γαλλία σταμάτησαν αυτόματα να λειτουργούν, «σύμφωνα με τις διατάξεις ασφαλείας και προστασίας», όπως ανακοίνωσε η γαλλική εταιρεία ηλεκτρισμού EDF, μετά την ανίχνευση «μαζικής και απρόβλεπτης» παρουσίας μεδουσών στους σταθμούς άντλησης θαλασσινού νερού που χρησιμοποιείται για την ψύξη των αντιδραστήρων. Οι δύο άλλες μονάδες, 1 και 5, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε συντήρηση.

Ο πυρηνικός σταθμός, που βρίσκεται στις ακτές της Θάλασσας του Βορρά στην Γαλλία, διαθέτει έξι αντιδραστήρες πίεσης με συνολική ισχύ 5,5 γιγαβάτ, καλύπτοντας έως και το 70% των ετήσιων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της περιφέρειας Hauts-de-France. Προβλέπεται να υποδεχθεί δύο νέους αντιδραστήρες (EPR2) ισχύος 1.600 MW ο καθένας έως το 2040.

Σε ανακοίνωσή της, η EDF διαβεβαιώνει ότι αυτές οι διακοπές λειτουργίας «δεν είχαν καμία επίπτωση στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων, στην ασφάλεια του προσωπικού ή στο περιβάλλον». Οι ομάδες του σταθμού έχουν κινητοποιηθεί για τη διενέργεια διαγνωστικών και παρεμβάσεων, με στόχο την ασφαλή επανεκκίνηση των μονάδων.

Μια επαναλαμβανόμενη απειλή για τους παράκτιους σταθμούς

Οι «επιθέσεις» μεδουσών πληθαίνουν σε όλο τον κόσμο, φράζοντας τις εισαγωγές νερού σε πυρηνικούς ή θερμικούς σταθμούς και προκαλώντας συχνά δαπανηρές διακοπές λειτουργίας. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Σκωτία, τη Σουηδία και την Ιαπωνία.

Σύμφωνα με ειδικούς, η εξάπλωση των μεδουσών ενισχύεται από την υπεραλίευση, την κλιματική αλλαγή και τα κύματα καύσωνα, τα οποία τις ωθούν προς τις παράκτιες ζώνες και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η Θάλασσα του Βορρά βιώνει αυτή την περίοδο ένα επεισόδιο υψηλών θερμοκρασιών, που θα μπορούσε να επηρεάσει και την ψύξη άλλων πυρηνικών σταθμών της Γαλλίας.