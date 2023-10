Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές της Γαλλίας στην περιοχή Αράς, καθώς νωρίτερα ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι μαθητές σχολείου.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε η ζωή του και ακόμα δύο τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένας νεαρός εξαπέλυσε μία σφοδρή επίθεση με μαχαίρι σε λύκειο της Γαλλίας. Κατά τις τελευταίες πληροφορίες πρόκειται για έναν 20χρονο Τσετσένο.

Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο δράστης συνελήφθη.

Σε βίντεο που ανέβηκαν στο διαδίκτυο φαίνεται ο δράστης να κυνηγά όποιον βρίσκει μπροστά του σε μια γειτονιά στο Αράς.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» (Ο Θεός Είναι Ύψιστος στα αραβικά).

Επικαλούμενο πηγή της αστυνομίας το δίκτυο μετέδωσε ότι ο δράστης είναι πιθανόν πρώην μαθητής του σχολείου, καθώς και ότι συνελήφθη και ο αδελφός του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο νεκρός ήταν καθηγητής Γαλλικών, ενώ ένας καθηγητής Γυμναστικής που επίσης μαχαιρώθηκε είναι τραυματίας.

Υπενθυμίζεται πως η Χαμάς έχει καλέσει για σήμερα Παρασκευή όλους τους μουσουλμάνους του κόσμου σε μία «μέρα οργής» κατά του Ισραήλ.

Το πρωί της Παρασκευής έγινε γνωστό πως ένας Ισραηλινός διπλωμάτης δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στο Πεκίνο.

Στη περιοχή Αράς οι μαθητής περιορίστηκαν μέσα στις τάξεις τους.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μεταβαίνει στον τόπο της τραγωδίας, ενώ η γαλλική βουλή ανέστειλε τις εργασίες της σε ένδειξη συμπαράστασης προς τα θύματα.

