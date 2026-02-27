Κόσμος

Γαλλία: Έρευνα για τους αδελφούς Αλ-Φαγέντ για sex trafficking – «Ίδιο μοτίβο με τον Επστάιν»

Οι αποκαλύψεις για τα αδέλφια Αλ Φαγέντ κάνουν λόγο για δεκαετίες κακοποίησης, στρατολόγηση νεαρών γυναικών, μετακινήσεις με ιδιωτικά τζετ και γιοτ
Μοχάμεντ αλ Φαγέντ
Ο πρώην ιδιοκτήτης των Harrods, Μοχάμεντ αλ Φαγέντ / AP Photo / Kamil Zihnioglu, File

Μια υπόθεση που θυμίζει ανατριχιαστικά το σκάνδαλο Επστάιν αρχίζει να ξετυλίγεται στη Γαλλία, με τις δικαστικές αρχές να ερευνούν πλέον επίσημα τις καταγγελίες για ένα εκτεταμένο σύστημα σεξουαλικής εκμετάλλευσης που φέρεται να είχαν στήσει ο πρώην ιδιοκτήτης των Harrods, Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και ο αδελφός του Σαλάχ Φαγέντ.

Οι αποκαλύψεις για τα αδέλφια Αλ Φαγέντ κάνουν λόγο για δεκαετίες κακοποίησης, στρατολόγηση νεαρών γυναικών, μετακινήσεις με ιδιωτικά τζετ και γιοτ, κατάσχεση διαβατηρίων και ένα δίκτυο ανθρώπων που φέρονται να διευκόλυναν τη δράση τους – ένα «οργανωμένο σύστημα», όπως το περιγράφουν οι δικηγόροι των θυμάτων, που θυμίζει το σκάνδαλο Επστάιν.

Η έρευνα των γαλλικών αρχών ξεκίνησε το 2024, μετά από μαρτυρίες γυναικών που εργάστηκαν σε επιχειρήσεις των Αλ Φαγέντ.

Η Κριστίνα Σβένσον, πρώην προσωπική βοηθός του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ στο ξενοδοχείο Ritz στο Παρίσι, κατέθεσε στην αστυνομία: «Κάθε φορά που τον συναντούσα, προσπαθούσε να με κακοποιήσει».

Ο Μοχάμεντ Αλ-Φαγέντ, που πέθανε το 2023 σε ηλικία 94 ετών, είχε γίνει παγκοσμίως γνωστός ως ιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Harrods και πρώην ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Fulham. Το 2024, έρευνα του BBC έφερε στο φως μαρτυρίες γυναικών που τον κατηγορούσαν για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, τουλάχιστον 154 γυναίκες έχουν μέχρι σήμερα καταγγείλει κακοποίηση.

Ωστόσο, αρκετές από τις καταγγέλλουσες εκφράζουν απογοήτευση για τον τρόπο που εξελίσσεται η βρετανική έρευνα – και στράφηκαν στη Γαλλία αναζητώντας δικαιοσύνη.

Η Ρέιτσελ Λάου, πρώην υπάλληλος των Αλ-Φαγέντ, ήταν μόλις 23 ετών όταν, το 1993, «επιλέχθηκε» από τον Μοχάμεντ Αλ-Φαγέντ ενώ εργαζόταν ως πωλήτρια στο Harrods. Ωστόσο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Γαλλική Ριβιέρα, στο γιοτ του Σαλάχ Φαγέντ. Το διαβατήριό της κατασχέθηκε. Οι υποσχέσεις για επαγγελματική θέση αποδείχθηκαν ψευδείς.

«Δεν υπήρχε γραφείο, ούτε ωράριο. Αναμενόταν απλώς να είμαι μαζί του», περιέγραψε. Η ίδια μιλά για χρήση ναρκωτικών, για βραδιές με ηλικιωμένους πλούσιους άνδρες και νεαρές κοπέλες, για φόβο και απομόνωση. «Δεν ένιωθα ασφαλής», είπε.

Η απόφασή της να φύγει ήρθε όταν ο Σαλάχ αγόρασε ταχύπλοο με μία μόνο καμπίνα, λέγοντάς της ότι θα ταξίδευαν μόνοι τους στην Ιταλία. «Ήξερα ότι αν ανέβαινα σε εκείνο το σκάφος, τίποτα καλό δεν θα συνέβαινε».

Ίδιο μοτίβο με την υπόθεση Επστάιν

Οι δικηγόροι των γυναικών υποστηρίζουν ότι η υπόθεση παρουσιάζει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σύστημα που είχε δημιουργήσει ο καταδικασμένος παιδόφιλος Επστάιν, που βρέθηκε νεκρός στο κελί του: επιλογή ευάλωτων νεαρών γυναικών, μετακινήσεις τους με ιδιωτικά μέσα, παροχή πολυτελούς διαμονής, απομόνωση και οικονομική εξάρτηση.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ και ο Τζέφρι Επστάιν
Η Γκισλέιν Μάξγουελ και ο Τζέφρι Επστάιν / U.S. Justice Department / Handout via REUTERS

Παρότι οι ίδιοι οι Αλ-Φαγέντ έχουν πεθάνει (ο Σαλάχ το 2010), οι αρχές εξετάζουν ποιοι ενδέχεται να διευκόλυναν ή να συγκάλυψαν τη δράση τους.

Όπως και στην περίπτωση Επστάιν, το ενδιαφέρον στρέφεται στο «δίκτυο» και όχι μόνο στα κεντρικά πρόσωπα.

Το ξενοδοχείο Ritz Paris δήλωσε ότι είναι «βαθιά θλιμμένο» από τις καταγγελίες και έτοιμο να συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές. Το Harrods ανέφερε ότι στηρίζει τις γυναίκες που προχωρούν σε καταγγελίες και ότι πάνω από 180 επιζήσασες έχουν λάβει ψυχολογική υποστήριξη μέσω ανεξάρτητου φορέα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου υποστηρίζει ότι η έρευνα συνεχίζεται, ιδίως ως προς όσους ενδέχεται να διευκόλυναν τα εγκλήματα.

Παρά το πέρασμα των χρόνων και τους περιορισμούς της παραγραφής, οι Γάλλοι εισαγγελείς επιμένουν ότι η διερεύνηση μπορεί να αποκαλύψει την αλήθεια και ενδεχομένως να οδηγήσει σε διώξεις όπου αυτό είναι ακόμη νομικά εφικτό.

«Βρισκόμαστε μόνο στην αρχή της συναρμολόγησης του παζλ στη Γαλλία», τονίζει η Ζολί.

Κόσμος
