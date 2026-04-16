Τουρκία: Ιησούς λεγόταν ο 14χρονος που σκότωσε 9 άτομα στο σχολείο – Ήταν θαυμαστής Αμερικανού μακελάρη

Χρησιμοποιούσε στα social media φωτογραφία του Έλιοτ Ρότζερ που σκότωσε 6 ανθρώπους για να πάρει εκδίκηση από τις γυναίκες που τον απέρριψαν - Το χρονικό του μακελειού
Επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία
Θαυμαστής του Έλιοτ Ρότζερ που άνοιξε πυρ σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ σκοτώνοντας 6 ανθρώπους το 2014, φαίνεται πως ήταν ο έφηβος που προκάλεσε το μακελειό στο σχολικό ίδρυμα στην Τουρκία με 9 θύματα. Η τραγική ειρωνεία είναι ότι το όνομα του δράστη είναι «Ιησούς».

Το νέο μακελειό συνέβη την Τετάρτη (15.04.2026) σε σχολείο στη νότια Τουρκία, όταν ο 14χρονος εισέβαλε με όπλο πυροβολώντας 9 ανθρώπους, ανάμεσά τους 8 μαθητές. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία ανέφερε πως ο δράστης θαύμαζε τον μακελάρη Έλιοτ Ρότζερ που οδήγησε στον θάνατο 9 ανθρώπους για να πάρει εκδίκηση για τις γυναίκες που τον πρόδωσαν.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα η οποία παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ, που διέπραξε επίθεση στις ΗΠΑ το 2014», σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής αστυνομίας.

Ο έφηβος δράστης, αφού σκότωσε τα θύματά του στη συνέχεια πέθανε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Το όπλο που χρησιμοποίησε, φέρεται πως το άρπαξε από τον πατέρα του που ήταν αστυνομικός επιθεωρητής. Ο άνδρας συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση.

Ο δράστης του χθεσινού μακελειού είναι νεκρός, ανέφερε χθες ο κυβερνήτης της επαρχίας Καχραμάνμαρας, ο Μουκερέμ Ουνλιέρ, χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει αν «επρόκειτο για αυτοκτονία» ή αν ο θάνατός του οφειλόταν «στο χάος» που επικράτησε.

Αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα στο σπίτι του 14χρονου, βρίσκοντας υπολογιστές τους οποίους κατέσχεσαν. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η επίθεση ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό και όχι τρομοκρατική επίθεση.

Όπως κατέθεσαν επιζώντες από το μακελειό, ο 14χρονος μπήκε σε 2 αίθουσες του σχολείου και ξεκίνησε να πυροβολεί προς πάσα κατεύθυνση. Πέρα από τους νεκρούς, τραυματίστηκαν συνολικά ακόμη 16 άτομα, με 3 από αυτούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αυτού του είδους τα βίαια επεισόδια είναι γενικά σπάνια στην Τουρκία, παρότι σύμφωνα με εκτιμήσεις τουρκικού ιδρύματος κυκλοφορούν δεκάδες χιλιάδες όπλα στη χώρα, τα περισσότερα αδήλωτα και παράνομα.

Λίγες ώρες πριν την επίθεση του 14χρονου, ακόμη ένα ένοπλο περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο της Τουρκίας. Δράστης αυτή τη φορά ήταν πρώην μαθητής σχολείου που εισέβαλε στο συγκρότημα πυροβολώντας και πάλι αδιακρίτως. Από εκείνη την επίθεση τραυματίστηκαν περίπου 16 μαθητές.

Σχετικά με την υπόθεση του Έλιοτ Ρότζερ, ο συγκεκριμένο άνδρας προκάλεσε μακελειό στο Ίσλα Βίστα, στην Καλιφόρνια, το 2014.

Ο νεαρός είχε σκοτώσει 6 ανθρώπους σε πανεπιστημιούπολη στη Σάντα Μπάρμπαρα, προτού αυτοκτονήσει. Εξηγούσε σε βίντεο που μαγνητοσκόπησε πριν από την σφαγή πως θα έκανε την επίθεση για να τιμωρήσει τις γυναίκες που τον απέρριψαν.

