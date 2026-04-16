Το Ιράν απειλεί ξανά να βυθίσει εχθρικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Σχέδιο εκεχειρίας 7 ημερών στον Λίβανο εξετάζει το Ισραήλ

Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή και σήμερα (16.04.2026) παρά την εκεχειρία που κήρυξαν Ιράν και ΗΠΑ. Το Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, εξετάζει σχέδιο εκεχειρίας μιας εβδομάδας στον Λίβανο μετά τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως αύριο Παρασκευή οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου θα συναντηθούν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια. Στο μεταξύ, όλα δείχνουν πως μέσα στην εβδομάδα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν θα ξεκινήσουν δεύτερο γύρο διαβουλεύσεων στο Πακιστάν για την επίτευξη ειρήνης. Ταυτόχρονα, πρόσωπα κοντά στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απειλούν ξανά πως η Τεχεράνη θα βυθίσει εχθρικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω του ναυτικού αποκλεισμού που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.
Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) αναφέρει ότι σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ μεταξύ μαχητών της Χεζμπολάχ και ισραηλινών δυνάμεων.
Ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε πολεμικά αεροσκάφη και ελικόπτερα κατά τη διάρκεια των μαχών, ενώ σποραδικές συγκρούσεις συνεχίζονται στις εισόδους της πόλης και στον άξονα αλ-Μιχάνιγια, σύμφωνα με το NNA.
Οι ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν επίσης αρκετά σπίτια στην είσοδο της Μεγάλης Αγοράς της πόλης.
Επιπλέον, ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στην πόλη Τεμπνίν, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο τοπικό νοσοκομείο, σύμφωνα με αναφορές.
Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι εμπόδισε δέκα πλοία να φύγουν από ιρανικά λιμάνια κατά τη διάρκεια των πρώτων 48 ωρών του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Ιράν.
«Δέκα πλοία αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή ως τώρα και κανένα δεν έχει καταφέρει να σπάσει τον αποκλεισμό αφότου τέθηκε σε εφαρμογή», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).
Η CENTCOM είχε αρχικά ανακοινώσει πως ανάγκασε εννιά πλοία να γυρίσουν πίσω, προτού προσθέσει στον απολογισμό της ότι δέκατο σκάφος, υπό σημαία Ιράν, «ανακατευθύνθηκε» προς ιρανικό λιμάνι από αμερικανικό αντιτορπιλικό, το USS Spruance.
Δεδομένα για την κίνηση στη θάλασσα την Τρίτη έδειχναν ότι τουλάχιστον τρία πλοία που αναχώρησαν από ιρανικά λιμάνια πέρασαν το στενό του Χορμούζ, αφού τέθηκε σε εφαρμογή ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, αν και κάποια έκαναν κατόπιν αναστροφή, σύμφωνα με τον πάροχο στοιχείων για τις θαλάσσιες μεταφορές Kpler.
Τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας για τις θαλάσσιες μεταφορές -ειδικά υδρογονανθράκων, αλλά όχι μόνο- σε παγκόσμια κλίμακα, παραμένει ουσιαστικά κλειστό αφότου ξέσπασε ο πόλεμος.
Ελλείψει συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, ο αμερικανικός στρατός έκανε γνωστό την Κυριακή ότι θα επιβαλλόταν δικός του αποκλεισμός «στα πλοία όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από λιμάνια και παράκτιες περιοχές του Ιράν» από τη Δευτέρα στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).
Ξανά φυλακισμένη στο Ιράν, η νομπελίστρια ειρήνης Μοχαμαντί σε «κρίσιμη» κατάσταση έπειτα από καρδιακή προσβολή (οικογένεια)
Η φυλακισμένη ιρανή νομπελίστρια ειρήνης (2023) Ναργκίς Μοχαμαντί βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση αφού υπέστη καρδιακή προσβολή, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο αδελφός της 53χρονης αγωνίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής.
Ο Χαμιντρεζά Μοχαμαντί ανέφερε μέσω X ότι η αδελφή του είναι τρομερά αδύναμη αφού υπέστη καρδιακή προσβολή στα τέλη Μαρτίου κι έχει χάσει πολύ βάρος, κάτι που θορυβεί την οικογένεια.
Η ιατρική περίθαλψη που της προσφέρεται είναι εντελώς ανεπαρκής, συνέχισε, κάτι που έχουν καταγγείλει επανειλημμένα υποστηρικτές της φεμινίστριας.
Η Ναργκίς Μοχαμαντί, στην οποία απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023 σε ένδειξη αναγνώρισης για «τον αγώνα της εναντίον της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν» και «την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας για όλους», κρατείται σε φυλακή στην πόλη Ζαντζάν (βορειοδυτικά).
Σύμφωνα με συνήγορό της, της επιβλήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου νέα πολυετής ποινή κάθειρξης, ενώ της έχει επιβληθεί επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
Ο Aναπ. ΓΓ ΟΗΕ και επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας, Toμ Φλέτσερ, ανακοίνωσε ότι διέθεσε 12 εκατομμύρια δολάρια από το Παγκόσμιο Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης των Ηνωμένων Εθνών για τη στήριξη της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης στο Iράν.
«Χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί. Υποδομές έχουν καταστραφεί. Βασικές υπηρεσίες έχουν διαταραχθεί», ανέφερε την Τετάρτη σε ανάρτησή του στην X.
«Η χρηματοδότηση αυτή θα βοηθήσει τους εταίρους μας να παράσχουν σωτήρια βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα», πρόσθεσε.
