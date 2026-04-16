Τραγωδία στον Ισημερινό: 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα

Τραγωδία με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκε στον Ισημερινό με νεκρούς και τραυματίες μετά από σοκαριστικό δυστύχημα με λεωφορείο.

Τουλάχιστον δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 29 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στον νότιο Ισημερινό χθες Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε εθνικό κέντρο άμεσης βοήθειας.

Το δυστύχημα έγινε κοντά στη Μογιετούρο, στην επαρχία Ασουάι των Άνδεων. Σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας ECU911, το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο κι έπεσε σε χαράδρα προτού πάρει φωτιά.

«Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των ανθρώπων που απεβίωσαν (στο δυστύχημα) στον δρόμο Κουένκα-Μογιετούρο ανέρχεται σε 14 και αυτός των τραυματιών σε 29», ανέφερε το ECU911 μέσω X.

Tragedia de proporciones. Un bus de transporte interprovincial de la cooperativa Ejecutivo San Luis perdió pista y cayó a un barranco en la vía Cuenca-Molleturo. Hasta ahora hay once muertos y 20 heridos. El vehículo se incendió completamente y quedó como chatarra. Cubría la ruta… pic.twitter.com/E7zlaV9BQ2 — LaHistoria (@lahistoriaec) April 16, 2026

#SINIESTRO Nuevamente mortal accidente, esta vez son 11 los fallecidos en la vía Cuenca – Molleturo, en el sector del Puente El Chorro que perdió pista y cayó a barranco, deja además hay 22 heridos; posteriormente se terminó incendiando. @_REDInformativa @CTEcuador… pic.twitter.com/0Y1eu8zXVP — Klaveec (@klaveec) April 15, 2026

Μέλη του «προσωπικού υπηρεσιών διάσωσης» διεξάγουν «συντονισμένη» επιχείρηση επιτόπου «σε αναζήτηση άλλων ανθρώπων» που μπορεί να έχασαν τη ζωή τους, πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες στο όχημα.

#URGENTE| Un bus perdió pista y cayó al abismo en la vía #Cuenca – #Molleturo, cerca de Molleturo.

Noticia en desarrollo… pic.twitter.com/wE5YHWaAr3 — El Nuevo Tiempo Cuenca (@NuevoTiempoCue) April 15, 2026

Un bus se volcó y se incendió en la vía Cuenca–Molleturo, dejando al menos 11 personas fallecidas. El siniestro ocurrió a la altura del puente El Chorro, donde equipos de emergencia trabajaron intensamente para atender a los heridos y controlar el fuego. pic.twitter.com/Hxy9suRsxN — UV TELEVISIÓN. (@UVtelevision) April 16, 2026

Τα τροχαία δυστυχήματα συγκαταλέγονται στις κυριότερες αίτιες θνησιμότητας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Την περασμένη χρονιά, τροχαία στοίχισαν τη ζωή σε κάπου 2.000 πολίτες του Ισημερινού· ο χειρότερος απολογισμός ετήσιος απολογισμός είχε καταγραφτεί το 2023, όταν, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς, έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του Ισημερινού 2.373 άνθρωποι.