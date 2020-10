Γαλλία: Φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ» και έσφαζε κόσμο σε εκκλησία στη Νίκαια – Αποκεφάλισε μια γυναίκα – 3 νεκροί

Μια γυναίκα αποκεφαλίστηκε κατά την επίθεση με μαχαίρι που εκδηλώθηκε περίπου στις εννέα το πρωί σήμερα τοπική ώρα στην Νίκαια της νότιας Γαλλίας.

Η επίθεση έγινε κοντά ή μέσα στην εκκλησία της Νοτρ Νταμ και στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, ενώ προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών άλλων, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Κριστιάν Εστροζί.

Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης επαναλάμβανε τη φράση “Αλλάχ Άκμπαρ” ( “Ο Θεός είναι Μεγάλος”), συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

#BREAKING: Nice death toll rises to 3; A woman was decapitated during the knife attack in French city of Nice pic.twitter.com/VuXskMrum2