Γαλλία: Φωτιά σε 5άστερο ξενοδοχείο στις Άλπεις – Επιχείρηση εκκένωσης για εκατοντάδες ανθρώπους

Χρειάστηκε να απομακρυνθούν 270 άνθρωποι από το φλεγόμενο ξενοδοχείο
Φωτιά σε ξενοδοχείο
Φωτιά σε ξενοδοχείο στις γαλλικές Άλπεις / Photo / X

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 27.01.2026, σε πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην Κουρσεβέλ, στις γαλλικές Άλπεις, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και την εκκένωση του χώρου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7 το απόγευμα στη σοφίτα του Hotel des Grandes Alpes στη Γαλλία. Σύμφωνα με τη νομαρχία της Σαβοΐας, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Αρχικά απομακρύνθηκαν περίπου 100 άτομα, ωστόσο ο αριθμός αυξήθηκε στους 270 όταν η φωτιά επεκτάθηκε σε διπλανό κτίριο.

 

 

Ένοικοι και προσωπικό μεταφέρθηκαν σε άλλα ξενοδοχεία της περιοχής.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η εκκένωση έγινε με ηρεμία και χωρίς πανικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

