Γαλλία: Φωτιά σε 5άστερο ξενοδοχείο στις Άλπεις – Επιχείρηση εκκένωσης για εκατοντάδες ανθρώπους

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 27.01.2026, σε πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην Κουρσεβέλ, στις γαλλικές Άλπεις, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και την εκκένωση του χώρου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7 το απόγευμα στη σοφίτα του Hotel des Grandes Alpes στη Γαλλία. Σύμφωνα με τη νομαρχία της Σαβοΐας, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Αρχικά απομακρύνθηκαν περίπου 100 άτομα, ωστόσο ο αριθμός αυξήθηκε στους 270 όταν η φωτιά επεκτάθηκε σε διπλανό κτίριο.

FLASH | Un violent INCENDIE s’est déclaré dans la nuit à l’hôtel 5 étoiles des Grandes Alpes à Courchevel. Au total, 270 personnes ont été évacuées, dont des clients présents dans l’hôtel à coté. Aucun blessé n’est à déplorer. pic.twitter.com/e9elj0P87t — Cerfia (@CerfiaFR) January 28, 2026

INFO – #FaitsDivers : Incendie toujours en cours ce matin dans un hôtel cinq étoiles à #Courchevel. Le feu, déclenché hier soir, s’est propagé à l’hôtel #Lana, voisin des Grandes Alpes. Aucune victime : 270 personnes évacuées, 115 pompiers toujours mobilisés. pic.twitter.com/meOIQ2ykqy — FranceNews24 (@FranceNews24) January 28, 2026

Ένοικοι και προσωπικό μεταφέρθηκαν σε άλλα ξενοδοχεία της περιοχής.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η εκκένωση έγινε με ηρεμία και χωρίς πανικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.