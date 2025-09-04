Γαλλία: «Φτερά» έκαναν τρεις εθνικοί θησαυροί αξίας 9,5 εκατ. ευρώ μετά από ληστεία στο Εθνικό Μουσείο της Λιμόζ

Συναγερμός σήμανε σήμερα Πέμπτη (04.09.2025) στο Εθνικό Μουσείο Adrien Dubouche της πόλης Λιμόζ στη νότια Γαλλία, αφού τρία πορσελάνινα έργα αξίας εκατομμυρίων ευρώ, που θεωρούνται εθνικοί θησαυροί «έκαναν φτερά» μετά από ληστεία που πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 03:15 π.μ (τοπική ώρα).

Οι ληστές έσπασαν ένα παράθυρο για να μπουν στο μουσείο και έπειτα κατευθύνθηκαν στο τμήμα της ιστορικής γκαλερί όπου φιλοξενούνταν η γαλλική συλλογή και κατάφεραν να κλέψουν «δύο ιδιαίτερα σημαντικά πιάτα κινέζικης πορσελάνης… από τον 14ο και 15ο αιώνα» και ένα κινεζικό βάζο του 18ου αιώνα, με την ληστεία «μαμούθ» να έχει προκαλέσει σοκ στην Γαλλία.

Από την πλευρά του, το μουσείο εκτίμησε την αξία των κλεμμένων αντικειμένων σε περίπου 9,5 εκατομμύρια ευρώ, σε αρχική εκτίμηση προς την αστυνομία.

Cambriolage au musée national Adrien Dubouché de Limoges, le préjudice estimé à plus de 6 millions d’euroshttps://t.co/gZZuPrwXmm pic.twitter.com/mSkZtqntJG — BFMTV (@BFMTV) September 4, 2025

Οι εισαγγελικές αρχές άνοιξαν έρευνα για «επιβαρυμένη κλοπή πολιτιστικής περιουσίας εκτεθειμένη σε γαλλικό μουσείο, τελεσθείσα από ομάδα και με ζημιά σε περιουσία».

«Οι φύλακες ενεργοποίησαν τον συναγερμό και η αστυνομία έφτασε γρήγορα στον τόπο, αλλά οι ύποπτοι είχαν ήδη διαφύγει», ανέφερε η εισαγγελέας της Λιμόζ, Έμιλι Αμπράντες.

«Το σύστημα ασφαλείας λειτούργησε, αλλά ίσως χρειάζεται αναθεώρηση» δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Εμίλ Ρότζερ Λομπαρντί. «Όλα τα μεγάλα μουσεία του κόσμου έχουν υποστεί κλοπές κάποια στιγμή» πρόσθεσε ο ίδιος, πριν προτείνει μια θεωρία για τη ληστεία.

«Είναι πιθανό ότι συλλέκτες δίνουν εντολές για την κλοπή αυτών των αντικειμένων και στρέφονται σε εγκληματίες υψηλού επιπέδου» είπε.

Το μουσείο φιλοξενεί περίπου 18.000 έργα, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης δημόσιας συλλογής πορσελάνης Λιμόζ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

EN IMAGES – Voici les deux plateaux et un vase chinois estimés à plusieurs millions d’euros volés la nuit dernière au musée Adrien Dubouché de Limoges

https://t.co/RqAY7BDfqV pic.twitter.com/bepRbpJlYc — ici (@ici_officiel) September 4, 2025

Υπήρξαν δύο μεγάλες κλοπές σε γαλλικά μουσεία τον Νοέμβριο του 2024: μία στο Μουσείο Cognacq-Jay στο Παρίσι, όπου τέσσερα άτομα έσπασαν μια βιτρίνα με τσεκούρια και ρόπαλα κατά τη διάρκεια της ημέρας ενώ οι επισκέπτες παρακολουθούσαν, πριν αρπάξουν ταμπακιέρες και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Την επόμενη μέρα, κοσμήματα αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ κλάπηκαν σε ένοπλη ληστεία στο Μουσείο Hieron στη ανατολική Γαλλία.