Γαλλία: Η «ανύπαρκτη» σχέση της Ζιζελ Πελικό με την κόρη της μετά την υπόθεση βιασμού – «Η μητέρα μου δεν είναι σύμβολο»

Μετά από το τέλος της δίκης βιασμού της Ζιζέλ Πελικό, η οποία έγινε παγκόσμιο σύμβολο και η υπόθεση της τάραξε ολόκληρη την Γαλλία αλλά και τον κόσμο, η κόρη της Καρολίν Νταριάν, αποκάλυψε ότι δεν έχει πια σχέσεις με τη μητέρα της. Όλα ξεκίνησαν από ένα σχόλιο που έκανε η Ζιζέλ στη δίκη του «τέρατος της Αβινιόν», όπου μίλησε για τους συνεχείς βιασμούς που είχε υποστεί.

Η Καρολίν Νταριάν ήταν το βασικό στήριγμα για τη μητέρα της κατά τη διάρκεια της δίκης του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για βιασμό και ομαδικούς βιασμούς της Ζιζέλ Πελικό, η οποία έγινε «γυναίκα σύμβολο» στην Γαλλία.

Βέβαια, αν και δεν το παραδέχτηκε ποτέ στο δικαστήριο, η 46χρονη Καρολίν πίστευε ότι και η ίδια είχε υποστεί κακοποίηση από τον πατέρα της , κάτι που, όπως ισχυρίζεται, η μητέρα της δεν «πίστεψε» ποτέ.

Η Νταριάν αποκάλυψε τώρα ότι δεν μιλάει με τη μητέρα της, μετά από διάφορα που έχει κάνει η 72χρονη που την έκαναν να νιώσει ότι «εγκαταλείφθηκε» κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η ίδια είπε επίσης ότι έπρεπε να μιλήσει με τον 11χρονο γιο της για να του εξηγήσει ότι δεν θα βλέπει πλέον τη γιαγιά του.

Η Ζιζέλ δεν ήθελε να «πιστέψει ή να ακούσει»;

Μιλώντας στην εφημερίδα Telegraph, αποκάλυψε ότι σε αρκετές στιγμές, η Ζιζέλ της είχε πει να «σταματήσει να παίζει θέατρο» στην αυλή του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της δίκης, αφού φώναξε: «Θα πεθάνεις σαν σκυλί στη φυλακή!», όταν ανακοινώθηκε η ποινή του Ντομινίκ.

Ισχυρίζεται ότι παρά το γεγονός ότι στάθηκε στο πλευρό της μητέρας της κατά τη διάρκεια της δίκη, η Ζιζέλ δεν ήθελε να «πιστέψει ή να ακούσει» τους ισχυρισμούς της ότι ο Ντομινίκ είχε βιάσει και αυτήν.

«Η μητέρα μου δεν είναι σύμβολο»

Κατά τη διάρκεια της έρευνας για τον Ντομινίκ, η αστυνομία είχε βρει περίπου 20.000 εικόνες και βίντεο της Ζιζέλ να κακοποιείται σε αρχεία στον υπολογιστή του, καθώς και φωτογραφίες της Ντάριαν γυμνή και με εσώρουχα σε ένα διαγραμμένο αρχείο που το είχε ονομάσει «Η κόρη μου γυμνή».

Μέσα σε αυτό το αρχείο υπήρχαν δύο εικόνες της Καρολίν, τότε 30 ετών, να κοιμάται ξαπλωμένη με μπεζ εσώρουχα.

Μάλιστα όταν της τα έδειξε η αστυνομία, η Νταριάν ισχυρίστηκε ότι δεν κοιμόταν σε αυτή τη στάση, ότι δεν είχε δει ποτέ το συγκεκριμένο εσώρουχο και ότι δεν θα πήγαινε ποτέ στο κρεβάτι ντυμένη έτσι. Η ίδια δήλωσε στο δικαστήριο ότι ήταν πεπεισμένη ότι και η ίδια είχε πιθανότατα βιαστεί και κακοποιηθεί από τον Ντομινίκ.

Αν και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι η Ζιζέλ γνώριζε τι έκανε ο σύζυγός της, όπως γράφει η Νταριάν στο βιβλίο της, η μητέρα της δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιήσει την ίδια του την κόρη, λέγοντάς της: «Ο πατέρας σου είναι ανίκανος για κάτι τέτοιο».

Σύμφωνα με την Ντάριαν, τόσο η ίδια όσο και τα αδέρφια της, Φλοριάν και Ντέιβιντ, ικέτεψαν τον Ντομινίκ να πει την αλήθεια για τις φωτογραφίες, αλλά αυτός δεν το έκανε ποτέ.

Η Ντάριαν πίστευε ότι η μητέρα της ήταν η μόνη που μπορούσε να πείσει τον πατέρα της να ομολογήσει ότι είχε κάνει εναντίον της, αλλά εκείνη επέλεξε να παραμείνει σιωπηλή. «Και αυτό δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ, ποτέ», δήλωσε στην εφημερίδα.

Μετά τη δίκη, η Ντάριαν είχε πει ότι αισθάνεται σαν «ξεχασμένο θύμα», ενώ η μητέρα της έγινε παγκόσμιο είδωλο.

«Η Ζιζέλ σίγουρα βιάστηκε. Φυσικά, της χορηγήθηκαν φάρμακα για να την υποτάξουν. Η μόνη διαφορά μεταξύ της Ζιζέλ και εμένα είναι ότι για εκείνη υπάρχουν αποδείξεις. Για μένα, είναι μια απόλυτη τραγωδία», είπε στο δικαστήριο.

Ωστόσο, επιμένει ότι παρά τη διεθνή αναγνώριση της Ζιζέλ, «η μητέρα μου δεν είναι σύμβολο, όχι για μένα».

Η Νταριάν σε επίθεση κατά της μητέρας της είπε ότι ενώ η Ζιζέλ είχε επιλέξει τον Ντομινίκ ως σύζυγο, εκείνη δεν είχε κανένα λόγο για το ποιος θα ήταν ο πατέρας της, και αυτό έκανε τον πόνο της «διπλό». Εκείνη κιόλας ισχυρίστηκε ότι αν συναντούσε τη μητέρα της σήμερα στο σούπερ μάρκετ, θα της έλεγε μόνο ένα σύντομο «γεια» και «αντίο».

Η Καρολίν ανέφερε πως η μητέρα της έχει κάνει τις επιλογές της και τώρα ζει ευτυχισμένη με τον νέο σύντροφό της, έναν πρώην αεροσυνοδό της Air France γνωστό μόνο ως Ζαν Λουπ, αλλά μητέρα δεν ήταν ποτέ.

Τι γινόταν πραγματικά τότε

Ο Ντομινίκ Πελικό νάρκωνε, βίαζε και οργάνωνε ομαδικούς βιασμούς της τότε συζύγου του, Ζιζέλ, με άγνωστους άνδρες. Πυροσβέστες, στρατιώτες, οδηγοί, ένας DJ και ένας δημοσιογράφος ήταν μεταξύ αυτών που κρίθηκαν ένοχοι για τον βιασμό της Ζιζέλ.

Ο Πελικό μιλούσε με άνδρες στο διαδίκτυο σε σαιτ που μετά την υπόθεση έκλεισε, και τους προσκαλούσε στο σπίτι της οικογένειας για να βιάζουν τη Ζιζέλ που νάρκωνε με υπνωτικά και ηρεμιστικά.

Εκείνος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση ενώ ταυτόχρονα, 47 άτομα κρίθηκαν ένοχα για βιασμό, δύο για απόπειρα βιασμού και δύο για σεξουαλική επίθεση.