Γαλλία: Η τοξίνη που συνδέεται με δηλητηρίαση από βρεφικό γάλα, βρέθηκε για πρώτη φορά σε μωρό που νόσησε

Η τοξίνη σερεουλίδη, εξαιτίας της οποίας έγινε σειρά ανακλήσεων βρεφικού γάλακτος σε παγκόσμιο επίπεδο, εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε βρέφος που νοσηλεύθηκε στη Γαλλία αφού κατανάλωσε γάλα το οποίο έχει πλέον ανακληθεί, ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Υγείας

Το υπουργείο «έλαβε ένα πρώτο αποτέλεσμα ανάλυσης κοπράνων θετικό στην τοξίνη σερεουλίδη», ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Υγείας της Γαλλίας, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του κρατικού ραδιοσταθμού Radio France. Ωστόσο αυτό δεν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της κατανάλωσης του βρεφικού γάλακτος και της νοσηλείας του μωρού, διευκρίνισε η αρμόδια αρχή.

Η υπόθεση με τα βρεφικά γάλατα ξέσπασε τον Δεκέμβριο με την ανάκληση αρχικά από την εταιρεία Nestle δεκάδων παρτίδων γάλακτος σε περίπου 60 χώρες λόγω της πιθανής παρουσίας σερεουλίδης. Η τοξίνη αυτή μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνους εμετούς στα νεογέννητα.

Έκτοτε πολλές εταιρίες, ανάμεσά τους η Danone και η Lactalis, έχουν προχωρήσει σε ανακλήσεις. Μεταξύ των βρεφών που έχουν καταναλώσει τα γάλατα που ανακλήθηκαν έχουν αναφερθεί τρεις θάνατοι στη Γαλλία και περίπου δέκα νοσηλείες. Πρόκειται για τη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που έχει συμβεί κάτι τέτοιο.

Ωστόσο ακόμη δεν έχει εντοπιστεί αιτιώδης σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης του γάλακτος και της νοσηλείας των βρεφών. Εξάλλου οι γαλλικές υγειονομικές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι η διαπίστωση μιας τέτοιας αιτιώδους σχέσης θα μπορούσε να είναι δύσκολη.

«Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει ότι το εν λόγω βρέφος εκτέθηκε σε αυτή την τοξίνη», η παρουσία της οποίας «είναι πιθανό να εξηγεί τα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν», παραδέχθηκε το γαλλικό υπουργείο Υγείας, αν και αρνήθηκε να κάνει λόγο για «υπαιτιότητα».

Σύμφωνα με το Radio France, το βρέφος διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Μονπελιέ στις αρχές του μήνα αφού κατανάλωσε το γάλα Gallia της Danone.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC) – δύο υπηρεσίες της ΕΕ—ανακοίνωσαν στις 19 Φεβρουαρίου ότι ο κίνδυνος έκθεσης σε αυτή την τοξίνη είναι πλέον «μικρός» χάρη στις ανακλήσεις.