Γαλλία: Κατασχέθηκαν σπάνια αιλουροειδή που ο ιδιοκτήτης τους τα πέταξε από το μπαλκόνι

Τα ζώα ήταν δύο αγριόγατες και συγκεκριμένα ένα καρακάλ και ένα σερβάλ
Μικρή τίγρη
Φωτογραφία αρχείου

Δύο αιλουροειδή, ένα καρακάλ και ένα σερβάλ, που πετάχτηκαν ζωντανά από ένα μπαλκόνι, στην περιοχή του Παρισιού. Τα σπάνια άγρια ζώα διασώθηκαν και παραδόθηκαν σε μία δομή φιλοξενίας άγριων ζώων, ανακοίνωσαν οι τελωνειακές αρχές στη Γαλλία τη Δευτέρα (19.01.2026).

Η απίθανη ιστορία των δύο σπάνιων ζώων που κρατούνταν σε σπίτι στη Γαλλία έγινε γνωστή μόλις τώρα, αν και χρονολογείται από τον περασμένο Οκτώβριο.

Τότε, μέλη της Εθνικής Διεύθυνσης Τελωνειακών Πληροφοριών και Ερευνών (DNRED) που ειδικεύονται στη διακίνηση των προστατευόμενων ειδών, πήγαν στο σπίτι ενός ιδιώτη για τον οποίο υπήρχαν υποψίες ότι είχε στην κατοχή του ένα «εισαγόμενο, λαθραίο αιλουροειδές».

Φτάνοντας στο σημείο, οι τελωνειακοί διαπίστωσαν ότι τα ζώα ήταν δύο: δύο αγριόγατες, ένα καρακάλ και ένα σερβάλ, τα οποία ο ύποπτος προσπάθησε να «κρύψει» πετώντας τα στο μπαλκόνι του κάτω διαμερίσματος, χωρίς ευτυχώς να πάθουν τίποτα.

Πυροσβέστες περιμάζεψαν τα ζώα και τα παρέδωσαν σε μια δομή φιλοξενίας.

Ο «ιδιοκτήτης» τους θα κληθεί από τις δικαστικές αρχές να καταθέσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο εμπλέκεται σε δίκτυο διακίνησης άγριων ζώων.

Η «εξαιρετικά σπάνια» κατάσχεση τέτοιων αιλουροειδών εντάσσεται στη διεθνή επιχείρηση «Κεραυνός» για την καταπολέμηση της εμπορίας προστατευόμενων ειδών. Το 2025 συμμετείχαν σε αυτήν την επιχείρηση 134 χώρες, υπό την αιγίδα της Ιντερπόλ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων.

 

Εκτός από τα δύο αιλουροειδή, οι Γάλλοι τελωνειακοί κατάσχεσαν το 2025 πολλά άλλα ζωντανά ζώα (όπως έναν κιτρινόλαιμο παπαγάλο, ένα σπουργίτι, μεσογειακές χελώνες και άλλα), καθώς επίσης και δόντια καρχαρία, φτερά παγωνιού, κρανία και πόδια ελεφάντων, καύκαλα θαλάσσιας χελώνας, αντικείμενα από ελεφαντόδοντο, κοράλλια, κοχύλια και σπάνια ξυλεία.

