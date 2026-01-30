Κόσμος

Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών για την υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας

Ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει το κοριτσάκι αλλά μόνο να το κάνει να σταματήσει το κλάμα
Μια πρώην υπάλληλος βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό 11 μηνών, το 2022 στη Λιόν, στη Γαλλία, αναγκάζοντάς το να καταπιεί μεγάλη δόση αποφρακτικού τουαλέτας, καταδικάστηκε από Εφετείο σε κάθειρξη 30 ετών για ανθρωποκτονία.

Η Μιριάμ Ζαουέν θα πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον 15 έτη στη φυλακή ώστε να αποκτήσει το δικαίωμα να αιτηθεί την αποφυλάκισή της. «Η πελάτισσά μας αποδέχεται την ποινή, δεν θα προσφύγουμε» σε ανώτερο δικαστήριο, είπε η δικηγόρος της γυναίκας στη Γαλλία.

Στο πρωτοδικείο, οι ένορκοι καταδίκασαν την 27χρονη γυναίκα σε κάθειρξη 25 ετών για βασανιστήρια και βάρβαρη πράξη που οδήγησε στον θάνατο του μωρού, χωρίς να το επιδιώκει. Αυτή τη φορά ωστόσο, το Εφετείο την έκρινε ένοχη για ανθρωποκτονία εκ προσθέσεως της μικρής Λίζας.

Η οικογένεια της Λίζας «αισθάνεται ανακούφιση, εισακούστηκε», σχολίασε η δικηγόρος της, Κατρίν Μπουργκάντ. Οι γονείς έδωσαν «αγώνα στη μνήμη της κόρης τους» για να αλλάξει το κατηγορητήριο, υπενθύμισε. Η τριήμερη δίκη ήταν «φρικτή» για αυτούς, αν και διεξήχθη σε ήρεμο κλίμα. «Η οδύνη τους είναι απερίγραπτη αλλά, τουλάχιστον, έχουν την αίσθηση ότι η δικαιοσύνη έκανε ό,τι έπρεπε», πρόσθεσε η δικηγόρος.

«Ανώριμη»

Αφού είπε πολλά ψέματα και αρνήθηκε κάθε ανάμιξη στον θάνατο του μωρού, η Ζαουέν παραδέχτηκε τελικά ότι έχυσε το προϊόν, με βάση το θειικό οξύ, στο στόμα του βρέφους. Ισχυριζόταν όμως ότι δεν ήθελε να σκοτώσει το κοριτσάκι, μόνο να το κάνει να σταματήσει το κλάμα.

Υποστήριζε επίσης ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο επικίνδυνο ήταν το αποφρακτικό, έναν ισχυρισμό που αντέκρουσαν από το βήμα του μάρτυρα αστυνομικοί, γιατροί και ψυχίατροι.

Ο γενικός εισαγγελέας Μπατίστ Γκοντρό, στην αγόρευσή του, είπε ότι η Ζαουέν «σκότωσε συνειδητά, με ένα φονικό τοξικό προϊόν, που το χορήγησε απευθείας στο στόμα ενός παιδιού 11 μηνών», με αποτέλεσμα η μικρή να πεθάνει τέσσερις ώρες αργότερα, μέσα σε απερίγραπτη αγωνία.

Σήμερα, η κατηγορουμένη απευθύνθηκε στους γονείς του παιδιού και ζήτησε συγγνώμη. Η μητέρα, εμφανώς ταραγμένη, έκανε ένα αρνητικό νεύμα με το κεφάλι. Πολλοί ψυχίατροι περιέγραψαν τη Μιριάμ Ζαουέν ως «ανώριμη» και «μετρίως» διανοητικά ανεπαρκή, χωρίς όμως να παρουσιάζει κάποια ψυχική νόσο.

Η υπεράσπιση ζήτησε από τους ενόρκους να την τιμωρήσουν μεν, αλλά να της δώσουν μια ευκαιρία για επανένταξη, καθώς δεν είχε την πρόθεση να σκοτώσει το βρέφος. Εξάλλου, η δικηγόρος Μεϊλίς Λεντούκ υπογράμμισε ότι οι συνάδελφοί της στον βρεφονηπιακό σταθμό είχαν επισημάνει πως ήταν «ακατάλληλη» και «ανίκανη» να φροντίζει παιδιά και δεν θα έπρεπε ποτέ να την έχουν προσλάβει, ούτε να την αφήνουν μόνη με τα βρέφη.

