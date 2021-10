Ένας κρατούμενος σε μια φυλακή υψίστης ασφαλείας της Γαλλίας κρατά όμηρο έναν φρουρό, ο οποίος είναι και τραυματισμένος, όπως μετέδωσε σήμερα ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFMTV.

Αρχικά συνελήφθησαν όμηροι ένας άνδρας και μια γυναίκα φρουρός της φυλακής, όμως η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη έπειτα από μερικές ώρες, όπως ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο άνδρας συνάδελφός της ωστόσο, εξακολουθεί να κρατείται και έχει τραυματιστεί στο δεξί του μάτι, μετέδωσε ο σταθμός της Γαλλίας.

Το υπουργείο ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του ομήρου στη φυλακή της Κοντέ-συρ-Σαρτ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 χιλιομέτρων δυτικά του Παρισίου.

Two guards taken hostage at Condé-sur-Sarthe prison (France)



The situation is ongoing, and one of the officers is reportedly injured. It's the second time in a matter of months the prison has experienced a hostage taking. While in March a radicalized inmate stabbed two guards. pic.twitter.com/82L4NUGb51