Γαλλία: Κρατούσαν ομήρους μια δικαστή και τη μητέρα της και ζητούσαν λύτρα σε κρυπτονομίσματα – Κατάφεραν να ξεφύγουν οι γυναίκες

Στα χέρια κακοποιών βρέθηκαν μία δικαστής και η μητέρα της στη Γαλλία, με τους δράστες να τις αρπάζουν και να ζητούν λύτρα σε κρυπτονομίσματα.

Οι δύο γυναίκες, η δικαστής και η μητέρα της, μετά από 30 ώρες που βρέθηκαν όμηροι των απαγωγέων, κατάφεραν να ξεφύγουν χωρίς να παραδοθούν τα κρυπτονομίσματα και βρέθηκαν τραυματισμένες το πρωί της Παρασκευής 06.02.2026, σε ένα γκαράζ στη νοτιοανατολική Γαλλία, αφού κατάφεραν να καλέσουν βοήθεια.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Λιόν Τιερί Ντραν, γύρω στις 2.50 τα ξημερώματα της Πέμπτης, η 35χρονη δικαστής απήχθη μέσα από το σπίτι της μαζί με την 67χρονη μητέρα της.

Ο σύντροφός της, ο οποίος εργάζεται σε startup στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, δεν βρισκόταν στο σπίτι τους στο Σεν-Μαρτέν-λε-Βινού, κοντά στη Γκρενόμπλ, τη συγκεκριμένη ώρα. Περίπου στις 9:30 το πρωί, ωστόσο, επικοινώνησε με την αστυνομία αναφέροντας ότι οι δράστες του είχαν στείλει μήνυμα και φωτογραφία της συντρόφου του, απαιτώντας λύτρα σε κρυπτονομίσματα.

Παράλληλα τον απειλούσαν πως, αν δεν πληρώσει, θα προχωρούσαν στον ακρωτηριασμό των δύο γυναικών, με τον άντρα να μη διευκρινίζει το ποσό που του ζήτησαν οι απαγωγείς.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκε αμέσως ισχυρή αστυνομική δύναμη αποτελούμενη από 160 πράκτορες διαφόρων υπηρεσιών.

Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να απελευθερωθούν μόνες τους και να καλέσουν βοήθεια.

«Επωφελήθηκαν από την απουσία των απαγωγέων για να λυθούν, για να καλέσουν βοήθεια, κυρίως χτυπώντας με δύναμη την πόρτα του γκαράζ» όπου ήταν κλεισμένες, εξήγησε ο εισαγγελέας. «Ένας γείτονας που άκουσε τον θόρυβο πήγε στο σημείο, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα και έτσι δραπέτευσαν τα δύο θύματα», αφηγήθηκε.

Μητέρα και κόρη, που φέρουν μελανιές, κατέφυγαν σε ένα κοντινό μικροβιολογικό εργαστήριο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο ενώ για το περιστατικό δεν έχουν γίνει ακόμη συλλήψεις.

Οι απαγωγές με αίτημα την καταβολή λύτρων σε κρυπτονομίσματα έχουν πολλαπλασιαστεί το 2025 στη Γαλλία, κάτι που συνάδει με την άνοδο της αξίας και τη δημοφιλία των κρυπτονομισμάτων.