Γαλλία: Μαθητής μαχαίρωσε «3 ή 4 φορές» την καθηγήτριά του στην τάξη, κινδυνεύει η ζωή της

Ο μαθητής συνελήφθη και κρατείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Μαθητής στη Γαλλία μαχαίρωσε και τραυμάτισε σοβαρά την καθηγήτριά του
Μαθητής στη Γαλλία μαχαίρωσε και τραυμάτισε σοβαρά την καθηγήτριά του

Μια 60χρονη καθηγήτρια μαχαιρώθηκε από 15χρονο μαθητή της, μέσα στην αίθουσα του σχολείου στην πόλη Σαναρί-συρ-Μερ, νοτιοανατολική Γαλλία. Η καθηγήτρια των Εικαστικών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Τουλόν.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα) όταν ένας μαθητής της Γ’ τάξης (τελευταία τάξη του γυμνασίου όπου φοιτούν μαθητές ηλικίας 14-15 ετών) μαχαίρωσε την καθηγήτρια τρεις ή τέσσερις φορές μέσα στη σχολική αίθουσα.

Ο μαθητής συνελήφθη και κρατείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η καθηγήτρια έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, και η ζωή της κινδυνεύει. 

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συμβάν έχει θρησκευτικό ή πολιτικό υπόβαθρο.

Ο υπουργός Παιδείας της Γαλλίας Εντουάρ Ζεφρέ, που βρίσκεται καθοδόν προς το σχολείο, δήλωσε ότι «οι σκέψεις μου πηγαίνουν αμέσως στο θύμα, στην οικογένειά του και σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, της οποίας τη βαθιά θλίψη συμμερίζομαι», ενώ για το τραγικό συμβάν ενημερώθηκε και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

