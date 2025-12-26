Κόσμος

Γαλλία: Νεαρός μαχαίρωσε τρεις γυναίκες σε σταθμούς του Μετρό στο Παρίσι

Οι επιθέσεις έγιναν σε τρεις σταθμούς της ίδιας γραμμής του Μετρό, στο κέντρο του Παρισιού
Γάλλοι αστυνομικοί
Γάλλοι αστυνομικοί / REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Stephane Mahe

Σκηνές τρόμου και πανικού εκτυλίχθηκαν μέσα στο Μετρό του Παρισιού το απόγευμα της Παρασκευής (26.12.2025), δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων. Ένας νεαρός άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε γυναίκες, τραυματίζοντάς τρεις από αυτές.

Ο νεαρός δράστης που πραγματοποίησε τις επιθέσεις με μαχαίρι σε γυναίκες στο Μετρό του Παρισιού, προσπάθησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, σε μικρή απόσταση από τη γαλλική πρωτεύουσα.

Οι επιθέσεις έγιναν σε τρεις σταθμούς της ίδιας γραμμής του Μετρό, στο κέντρο του Παρισιού, όπως ανέφερε η δημόσια υπηρεσία μεταφορών RATP. Τα δύο από τα θύματα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία και η ζωή τους δεν κινδυνεύει. Η τρίτη γυναίκα αναζήτησε μόνη της ιατρική βοήθεια.

Ο φερόμενος ως δράστης, ηλικίας 25 ετών, αναγνωρίστηκε χάρη στα πλάνα από τις κάμερες παρακολούθησης. Διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη γνωστός στις αστυνομικές αρχές για διάφορα παραπτώματα, όπως για πρόκληση υλικών ζημιών. Εντοπίστηκε και συνελήφθη αργά το απόγευμα της Παρασκευής στο Βαλ-ντ’ Ουάζ, στα βορειοδυτικά του Παρισιού, σύμφωνα με δικαστικές πηγές.

Η υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (SRT) διεξάγει έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και βιαιοπραγία από πρόθεση με χρήση όπλου.

Το κίνητρο του νεαρού δεν έχει διευκρινιστεί.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Πατρίς Φορ «χαιρέτισε την άμεση αντίδραση και την κινητοποίηση των υπηρεσιών» που παρενέβηκαν άμεσα και συνέλαβαν τον ύποπτο.

Την περασμένη εβδομάδα ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνέζ είχε καλέσει τις αστυνομικές αρχές να είναι σε εγρήγορση ενόψει της εορταστικής περιόδου, επικαλούμενος το «πολύ υψηλό επίπεδο τρομοκρατικής απειλής».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
124
110
86
61
55
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
CNN: Η επίθεση με εντολή Τραμπ στη Νιγηρία υπέρ «διωκόμενων Χριστιανών» θα κλιμακώσει τις συγκρούσεις με τους μουσουλμάνους
Ο υπουργός Εξωτερικών της Νιγηρίας προειδοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αμερικανικά πλήγματα εναντίον των τζιχαντιστών στη χώρα
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει τον «Χρυσό Στόλο» του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ
Newsit logo
Newsit logo