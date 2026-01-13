Κόσμος

Γαλλία: Οι αγρότες πολιορκούν ξανά τη Βουλή στο Παρίσι – Νέα διαδήλωση κατά της συμφωνίας Mercosur

Η σημερινή διαδήλωση έχει οργανωθεί από ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά συνδικάτα της Γαλλίας
Photo
Photo / Reuters

Στα κάγκελα βρίσκονται και πάλι οι αγρότες στη Γαλλία, που έφεραν σήμερα Τρίτη 13.01.2026, τα τρακτέρ τους μέσα στο Παρίσι για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, για να διαμαρτυρηθούν κατά της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, για την οποία λένε πως απειλεί την ντόπια γεωργία δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό με φθηνότερες εισαγωγές από τη Νότια Αμερική.

Τόσο οι αγρότες στη Γαλλία, τη μεγαλύτερη παραγωγό αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλα κράτη μέλη όπως η χώρα μας διαμαρτύρονται εδώ και μήνες για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τόπους στον αγροτικό τομέα.

Η σημερινή διαδήλωση έχει οργανωθεί από το FNSEA, ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά συνδικάτα της Γαλλίας.

 

 

«Η συμφωνία Mercosur εγκρίθηκε παρόλο που δεν δόθηκε ο λόγος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα οδηγήσει σε εισαγωγές ξένων αγαθών που μπορούμε θαυμάσια να παράγουμε στη Γαλλία και τα οποία δεν σέβονται προδιαγραφές που είναι επιβεβλημένες στη γαλλική γεωργία», δήλωσε ο Νταμιάν Γκρεφέν, αντιπρόεδρος του FNSEA και αγρότης στην περιφέρεια του Παρισιού.

Τρακτέρ στο Παρίσι
Photo / Reuters

Ο Γκρεφέν δήλωσε πως οι αγρότες θα διαδηλώσουν σήμερα μπροστά στο γαλλικό κοινοβούλιο ενώ σχεδιάζουν επίσης να διαδηλώσουν στις 20 Ιανουαρίου μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Η έγκριση, την Παρασκευή, της συμφωνίας με τη Mercosur από τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, παρά την απόρριψή της από τη Γαλλία, έχει εντείνει την πίεση στην κυβέρνηση από αγρότες και κόμματα της αντιπολίτευσης, μερικά από τα οποία έχουν καταθέσει προτάσεις μομφής.

Ένα άλλο συνδικάτο των αγροτών, ο Αγροτικός Συντονισμός, είχε ήδη φέρει τα τρακτέρ κάτω από τον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου την περασμένη Πέμπτη, σε μια αιφνιδιαστική διαδήλωση.

