Αγρότες: Το παρασκήνιο του ναυαγίου της συνάντησης – Ενοχλημένος ο Μητσοτάκης, έτοιμο το Plan B

Μετά τη χθεσινή απόφαση των μπλόκων των αγροτών της Λάρισας, της Καρδίτσας και της Σιάτιστας να μην προσέλθουν σήμερα (13.1.26), στη μία το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μαξίμου για διάλογο με τον πρωθυπουργό, και το κάθετο «όχι» και από την πλευρά του Συντονιστικού, η κυβέρνηση πέρασε στην επίθεση, χαρακτηρίζοντας «προσχηματική» την αρχική αποδοχή της πρόσκλησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου. Γιατί, όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στο διάλογο» τόνιζαν κυβερνητικές πηγές για το «όχι» στη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες.

Στις 15:00 η συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες

Παρά το γεγονός ότι μέχρι αργά το βράδυ, κάποιοι αγρότες που μετέχουν στο Συντονιστικό άφηναν ένα «παράθυρο ανοιχτό» για αλλαγή στάσης, υπό κάποιους όρους, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, το κατώφλι του Μαξίμου θα περάσουν σήμερα, στις τρεις το μεσημέρι, μόνον οι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων που, σχεδόν από την αρχή, είχαν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή και επεσήμαιναν την ανάγκη διαλόγου με την κυβέρνηση.

Ενόχληση Μητσοτάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός, που επέστρεψε αργά χθες το βράδυ από τη Μαδρίτη, εμφανίζεται έντονα ενοχλημένος, καθώς, όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη, τόσο ο ίδιος από την πλευρά του, όσο και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέχρι την τελευταία στιγμή, «εξάντλησαν κάθε περιθώριο για συνεννόηση με τον αγροτικό κόσμο».

Το παρασκήνιο του «ναυαγίου»

Το τοπίο είχε «θολώσει» από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όταν άρχισαν να διατυπώνονται οι πρώτες αντιρρήσεις των αγροτών που μετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή, τόσο για τον αριθμό των αντιπροσωπειών που θα ταξίδευαν στην Αθήνα, όσο και για τη σύνθεση τους.

Το Μέγαρο Μαξίμου είχε συμφωνήσει να είναι δύο οι Επιτροπές, με πανελλαδική εκπροσώπηση, ζητώντας όμως να μην υπερβαίνουν τα 20 άτομα η καθεμία, αντί για 25 συν 10 που είχε προτείνει η Πανελλαδική Επιτροπή.

Οι αγρότες που μετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή μίλησαν για προσπάθεια της κυβέρνησης να διαιρέσει το αγροτικό κίνημα, επιλέγοντας η ίδια, όπως έλεγαν να προσθέσει και κλιμάκιο αγροτών από τα Πράσινα Φανάρια, που είχαν διασπαστεί και είχαν πιο διαλλακτική στάση για διάλογο.

Κυβερνητικοί παράγοντες εξηγούσαν ότι ο πρωθυπουργός συμφώνησε στη λύση των δύο αντιπροσωπειών ως μία κίνηση καλής θέλησης. Επειδή, όπως τόνιζαν, η πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων δεν επιθυμούσε να προσέλθει μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κινητοποιήσεων, κι ενώ η κυβέρνηση είχε ξεκαθαρίσει ότι όρος για τον διάλογο είναι η αντιπροσωπεία που θα προσέλθει στο τραπέζι των συζητήσεων να εκπροσωπεί τους αγρότες από όλη τη χώρα.

Κυβέρνηση: «Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα»

Η κυβέρνηση νωρίς το μεσημέρι, δια του Εκπροσώπου της, Παύλου Μαρινάκη, ξεκαθάρισε ότι δεν δέχεται τελεσίγραφα, κάνοντας έτσι σαφές ότι οι όροι που είχε θέσει δεν αλλάζουν.

Μετά την απόφαση των συντονιστικών των αγροτών σε Λάρισα, Καρδίτσα και Σιάτιστα να μην συμμετάσχουν στη συνάντηση, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, ακόμη και το ενδεχόμενο καθόδου των τρακτέρ στην Αθήνα, η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα.

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου ανέφεραν πως αν και η κυβέρνηση ήταν ανοικτή από την πρώτη στιγμή στον διάλογο, «σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου», αφήνοντας αιχμές ότι και οι ίδιοι δεν πιστεύουν στο δίκαιο των αιτημάτων τους και γι΄ αυτό και αρνούνται τον διάλογο.

Η τελευταία «υποχώρηση»

«Η πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό 20 εκπροσώπων ανά συνάντηση αποτελεί στοιχειώδη όρο, για να μπορεί να διεξαχθεί μια ουσιαστική συζήτηση με τον πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να τίθεται εκ των υστέρων υπό αμφισβήτηση κάτι που κάτι που είχε εξαρχής γνωστοποιηθεί» δήλωναν κυβερνητικές πηγές, κάνοντας μάλιστα γνωστό ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, «συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί, και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25».

«Όχι διάλογος με πρόσωπα ελεγχόμενα από τη Δικαιοσύνη»

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι «για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της Κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα».

Μάλιστα «κατήγγειλαν» ότι οι συγκεκριμένοι αγρότες επιθυμούσαν να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για «παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές», χρησιμοποιώντας, όπως τόνιζαν, «τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις».

Προειδοποίηση Μαξίμου αν συνεχιστούν τα μπλόκα

«Η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική», προσέθεταν οι κυβερνητικές πηγές και έστειλαν μήνυμα ότι «σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι Αρχές».

Σε εφαρμογή το Plan b’

Παρ’ ότι δεν έχουν ληφθεί ακόμα οριστικές αποφάσεις, είναι πολλοί αυτοί που εκτιμούν ότι εφόσον τα μπλόκα συνεχιστούν, «η επιείκεια της κυβέρνησης τελειώνει». Το επόμενο στάδιο προεξοφλούν ότι θα είναι η άμεση εφαρμογή το Plan b’ για επιβολή ποινικών, αστικών και διοικητικών ποινών σε όσους αγρότες έχουν συμμετάσχει σε επεισόδια εναντίον της ΕΛ.ΑΣ., έχουν παρακωλύσει τις συγκοινωνίες με την παρουσία των τρακτέρ στα οδοστρώματα και έχουν παραβιάσει και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν, ότι οι αγρότες που θα συνεχίσουν να βρίσκονται στα μπλόκα, μετά τους τελευταίους χειρισμούς τους «θα εκτεθούν στα μάτια της κοινωνίας, η οποία ως τώρα στήριζε τον αγώνα τους».