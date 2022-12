Άνδρας από το Ιράν έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας στον Ροδανό ποταμό στη Γαλλία. Σε βίντεο που είχε «ανεβάσει» στα social media, o 38χρονος Mohammad Moradi εξηγούσε ότι θέλει με την πράξη του αυτή να επιστήσει την προσοχή στην κατάσταση που βιώνει η χώρα του.

Ο Mohammad Moradi, 38 ετών από το Ιράν βρέθηκε πνιγμένος στον Ροδανό ποταμό στην πόλη Λιόν στη Γαλλία, ανέφερε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της τοπικής εφημερίδας Le Progrès.

«Η αστυνομία επιτίθεται σε ανθρώπους, χάσαμε πολλούς γιους και κόρες, κάτι πρέπει να κάνουμε», λέει ο 38χρονος άνδρας με ήρεμη φωνή σε βίντεο που αναρτήθηκε σε πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτού δώσει τέλος στη ζωή του, πέφτοντας στον ποταμό.

«Αποφάσισα να αυτοκτονήσω πέφτοντας στον Ροδανό ποταμό (…) για να δείξω ότι εμείς, οι Ιρανοί, είμαστε πολύ κουρασμένοι από αυτή την κατάσταση».

«Όταν δείτε αυτό το βίντεο, θα είμαι νεκρός», συνεχίζει, προτού ζητήσει υποστήριξη στον ιρανικό λαό στον αγώνα του ενάντια στην «εξαιρετικά βίαιη αστυνομία και κυβέρνηση».

Το δραματικό βίντεο του Mohammad Moradi:

#MohammadMoradi from Iran, committed suicide by drowning himself last night in the Rhone river, France to draw attention of the Western countries to the crimes of IR regime in Iran. A day before, he had recorded this video.#MahsaAmini #IranRevolution #مهسا_امینی #محمد_مرادی pic.twitter.com/kE1kD14MzP