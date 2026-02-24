Γαλλία: Παραιτήθηκε η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου 4 μήνες μετά την «διάρρηξη του αιώνα»

Η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου στη Γαλλία, Λορένς ντε Καρ, υπέβαλε σήμερα (24.02.2026) την παραίτησή της, τέσσερις μήνες μετά την αποκαλούμενη «διάρρηξη του αιώνα».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν έκανε δεκτή την παραίτησή της διευθύντριας του Λούβρου, χαιρετίζοντας την «πράξη ευθύνης σε μια εποχή που το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου χρειάζεται ηρεμία και μια ισχυρή νέα ώθηση ώστε να υλοποιήσει σημαντικά έργα που αφορούν την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κινηματογραφική διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου έκανε τον γύρο του κόσμου στις 19 Οκτωβρίου, καθώς οι κλέφτες άρπαξαν κοσμήματα του Στέμματος – εκτιμώμενης αξίας σχεδόν 90 εκατ. ευρώ – χρησιμοποιώντας ένα κοινό ανυψωτικό μηχάνημα.

Η ντε Καρ είχε δεχθεί συνεχείς επικρίσεις για αποτυχίες στον τομέα της ασφάλειας μετά την τολμηρή ληστεία τον Οκτώβριο του 2025 στο πιο δημοφιλές μουσείο του κόσμου.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμορία ληστών εισέβαλε στην γκαλερί Apollo του μουσείου και έκλεψε κοσμήματα του Ναπολέοντα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, στην πιο δραματική ληστεία που έχει γίνει ποτέ στη Γαλλία εδώ και δεκαετίες .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από το Μέγαρο των Ηλυσίων του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν την ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες της: «Η κυρία Λορένς ντε Καρ υπέβαλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την επιστολή παραίτησής της από την προεδρία του Μουσείου του Λούβρου», αρχίζει η ανακοίνωση.

«Ο Αρχηγός του Κράτους το αποδέχτηκε, χαιρετίζοντας μια πράξη ευθύνης σε μια εποχή που το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου χρειάζεται κατευνασμό και μια νέα ισχυρή ώθηση για την υλοποίηση σημαντικών έργων ασφαλείας, εκσυγχρονισμού και του έργου «Λούβρο – Νέα Αναγέννηση».»

Η δήλωση συνεχίζει ευχαριστώντας την για τη δράση και τη δέσμευσή της τα τελευταία χρόνια και καταλήγει λέγοντας ότι θα συνεχίσει να διαδραματίζει ρόλο «στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας της G7 για τη συνεργασία μεταξύ των μεγάλων μουσείων των εμπλεκόμενων χωρών».

Υπενθυμίζεται ότι η συμμορία είχε χρησιμοποιήσει έναν ανελκυστήρα επίπλων για να εισβάλει από ένα παράθυρο, να σπάσει τις προθήκες και να κλέψει τα κοσμήματα σε επτά λεπτά, προτού τραπεί σε φυγή με σκούτερ. Τέσσερις άνδρες έχουν συλληφθεί και βρίσκονται υπό έρευνα, αλλά τα κοσμήματα δεν έχουν ανακτηθεί.

Οι κλέφτες διέφυγαν με οκτώ αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου ενός κολιέ με σμαράγδια και διαμάντια που έδωσε ο Ναπολέων Α΄ στη δεύτερη σύζυγό του, Μαρί Λουίζ, και ενός διαδήματος με 212 μαργαριτάρια και σχεδόν 2.000 διαμάντια που κάποτε ανήκε στη σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄, Ευγενία ντε Μοντίζο.

Τους τελευταίους μήνες, τα συνδικάτα στο Λούβρο έχουν ξεκινήσει πολυήμερες απεργίες , απαιτώντας επείγουσες ανακαινίσεις και αυξήσεις προσωπικού, και διαμαρτυρόμενα για την αύξηση των τιμών των εισιτηρίων για τους περισσότερους επισκέπτες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών, Αμερικανών και Κινέζων τουριστών.

Η παραίτηση ήρθε λίγες ημέρες αφότου μια κοινοβουλευτική έρευνα χαρακτήρισε το Λούβρο ως «κράτος εν κράτει». Ο πρόεδρος της έρευνας, Αλεξάντρ Πορτιέ, δήλωσε ότι η διάρρηξη αποκάλυψε «συστημικές αποτυχίες», «άρνηση κινδύνου» και μια διαχείριση που «αυτήν τη στιγμή αποτυγχάνει».

Η 59χρονη ντε Καρ, η οποία διορίστηκε το 2021, παραδέχτηκε μια «τρομερή αποτυχία» λίγες μέρες μετά τη διάρρηξη, παραδεχόμενος ότι η κάλυψη των εξωτερικών τοίχων του μουσείου από κάμερες ασφαλείας ήταν «εξαιρετικά ανεπαρκής» και προσθέτοντας: «Παρά τη σκληρή δουλειά μας, αποτύχαμε».

Ο επικεφαλής του ελεγκτή του κράτους της Γαλλίας πέρυσι περιέγραψε επίσης την κλοπή ως «εκκωφαντικό κάλεσμα αφύπνισης» για τον «εντελώς ανεπαρκή ρυθμό» των αναβαθμίσεων ασφαλείας στο μουσείο, οι οποίες «πρέπει τώρα να εφαρμοστούν οπωσδήποτε».

Η έκθεση επισήμανε τις συνεχείς καθυστερήσεις στην ανάπτυξη εξοπλισμού ασφαλείας, αναφέροντας ότι μόνο το 39% των δωματίων στο τεράστιο μουσείο – το οποίο είχε περισσότερους από 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες πέρυσι – είχαν εξοπλιστεί με κάμερες CCTV από το 2024.

Μια διοικητική έρευνα για την κλοπή, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη του περασμένου έτους, τόνισε επίσης αυτό που χαρακτήρισε «χρόνια, δομική υποεκτίμηση του κινδύνου εισβολής και κλοπής» και «ανεπαρκές επίπεδο μέτρων ασφαλείας».