Η Γαλλία παραμένει στις φλόγες και βίωσε για τρίτο συνεχόμενο βράδυ σκηνές χάους και επεισοδίων σε αρκετές πόλεις της τη νύχτα της Πέμπτης (29.6.2023) προς Παρασκευή, μετά τον θάνατο εφήβου σε προάστιο του Παρισιού από σφαίρα αστυνομικού, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ο Ναέλ, 17 ετών, σκοτώθηκε από σφαίρα που τον χτύπησε στον θώρακα κατά τη διάρκεια ελέγχου από δυο μοτοσικλετιστές της αστυνομίας, αφού «αρνήθηκε να υπακούσει», στη Ναντέρ, δυτικό προάστιο της πρωτεύουσας της Γαλλίας, του Παρισιού, κάτι που προκάλεσε τη λαϊκή οργή και προκάλεσε κύμα μεγάλων επεισοδίων.

Στη Γαλλία, το όριο ηλικίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης είναι τα 18 έτη.

Όπως δείχνει βίντεο την αυθεντικότητα του οποίου επαλήθευσαν το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα ΜΜΕ, ο ένας από τους αστυνομικούς τον σημάδεψε με το υπηρεσιακό του όπλο, κατόπιν τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής.

Ο θάνατος του εφήβου είχε ήδη πυροδοτήσει ταραχές για δύο νύχτες, κυρίως στα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, και το σενάριο επαναλήφθηκε τη νύχτα, παρά την πορεία που έγινε χθες Πέμπτη και οι αρχές εξέφραζαν ελπίδες πως θα ηρεμούσε τα πνεύματα.

Ως τις 02:30 [σ.σ. τοπική ώρα· 03:30 ώρα Ελλάδας], οι δυνάμεις επιβολής της τάξης είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον 328 προσαγωγές σε εθνική κλίμακα, σύμφωνα με το περιβάλλον του υπουργού Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

Η μητέρα του θύματος, πάνω σε αυτοκίνητο, φορώντας μπλουζάκι με το σύνθημα «Δικαιοσύνη για τον Ναέλ», ήταν στην κεφαλή της πορείας που ξεκίνησε από τη Ναντέρ, με τη συμμετοχή περίπου 6.200 ανθρώπων, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία. Η πορεία πήγε ως τον τόπο της τραγωδίας, όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Όμως η διαδήλωσε ολοκληρώθηκε με σύγχυση, επεισόδια, ρίψεις δακρυγόνων και πυροτεχνημάτων, κάποιες πυρκαγιές κι ένα ακίνητο να καταστρέφεται. Τουλάχιστο ένα υποκατάστημα τράπεζας υπέστη μεγάλες υλικές φθορές και οχήματα πυρπολήθηκαν.

Algerian muslims riots in Paris after police shot an Algerian youngster.



Protests and riots have erupted in more than a dozen cities across France.



France is a literal war-zone right now. pic.twitter.com/XGvcaqXeX0