Κόσμος

Σκύλος στην Καλιφόρνια σκοτώθηκε για να προστατέψει ζευγάρι από επίθεση αρκούδας

«Δεν προοριζόταν ποτέ να γίνει ηρωίδα, δεν ήταν σκυλί φύλακας, ήταν απλώς το γλυκό μας μωράκι», λέει το ζευγάρι
Ο σκύλος ενός ζευγαριού στην Καλιφόρνια σκοτώθηκε να το προστατέψει από αρκούδα
Η Μάλορι κρατάει αγκαλιά την Κάσι, το θηλυκό γαλλικό μπουλντόγκ της οικογένειας / πηγή φωτογραφίας Facebook
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Το γαλλικό μπουλντόγκ ενός ζευγαριού στην Καλιφόρνια έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει τον Τζεφ και τη Μάλορι Γουίλσον από μία αρκούδα που τους επιτέθηκε στην πίσω αυλή του σπιτιού τους.

Σύμφωνα με τη nypost.com, το ζευγάρι βρισκόταν σπίτι στην κομητεία Τρίνιτι στην Καλιφόρνια όταν το σκυλί τους, η Κάσι, γάβγισε στη θέα της αρκούδας.

Στη συνέχεια, το άγριο ζώο επιτέθηκε και έριξε τον Τζεφ Γουίλσον στο έδαφος και μετά στη Μάλορι που βγήκε έξω για να δει τι συμβαίνει.

Η αρκούδα προκάλεσε στην κοπέλα σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα.

Σε κάποια στιγμή, η αρκούδα άρπαξε το θηλυκό γαλλικό μπουλντόγκ του ζευγαριού, την Κάσι με το στόμα της και άρχισε να τρέχει!

Οι Γουίλσον μετέφεραν εσπευσμένα την Κάσι σε κτηνιατρική κλινική, βαριά τραυματισμένη.

Ο σκύλος ενός ζευγαριού στην Καλιφόρνια σκοτώθηκε να το προστατέψει από αρκούδα
Ο Τζεφ και η Μάλορι Γουίλσον με την Κάσι / πηγή φωτογραφίας Facebook

Όταν, 48 ώρες μετά άρχισε να περπατάει και να πίνει νερό, πίστεψαν πως θα τα καταφέρει, αλλά δυστυχώς, το ηρωικό σκυλί πέθανε το επόμενο πρωί.

Ο σκύλος ενός ζευγαριού στην Καλιφόρνια σκοτώθηκε να το προστατέψει από αρκούδα
Η Μάλορι Γουίλσον με την Κάσι / πηγή φωτογραφίας Facebook

«Η Κάσι έπεσε ανάμεσα στον Τζεφ και την αρκούδα σε μία προσπάθεια να τον προστατεύσει», λέει φίλη του ζευγαριού.

Ο σκύλος ενός ζευγαριού στην Καλιφόρνια σκοτώθηκε να το προστατέψει από αρκούδα
Η άτυχη σκυλίτσα / πηγή φωτογραφίας Facebook

«Δεν προοριζόταν ποτέ να γίνει ηρωίδα, δεν ήταν σκυλί φύλακας. Ήταν απλώς το γλυκό μας μωράκι που καθόταν στην αγκαλιά μας μέσα στο σπίτι», είπε η Μάλορι.

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