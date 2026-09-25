Σκύλος στην Καλιφόρνια σκοτώθηκε για να προστατέψει ζευγάρι από επίθεση αρκούδας

Το γαλλικό μπουλντόγκ ενός ζευγαριού στην Καλιφόρνια έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει τον Τζεφ και τη Μάλορι Γουίλσον από μία αρκούδα που τους επιτέθηκε στην πίσω αυλή του σπιτιού τους.

Σύμφωνα με τη nypost.com, το ζευγάρι βρισκόταν σπίτι στην κομητεία Τρίνιτι στην Καλιφόρνια όταν το σκυλί τους, η Κάσι, γάβγισε στη θέα της αρκούδας.

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Στη συνέχεια, το άγριο ζώο επιτέθηκε και έριξε τον Τζεφ Γουίλσον στο έδαφος και μετά στη Μάλορι που βγήκε έξω για να δει τι συμβαίνει.

Η αρκούδα προκάλεσε στην κοπέλα σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα.

Σε κάποια στιγμή, η αρκούδα άρπαξε το θηλυκό γαλλικό μπουλντόγκ του ζευγαριού, την Κάσι με το στόμα της και άρχισε να τρέχει!

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Οι Γουίλσον μετέφεραν εσπευσμένα την Κάσι σε κτηνιατρική κλινική, βαριά τραυματισμένη.