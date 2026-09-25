Πάπας Λέων: Χιλιάδες πιστοί στην Παναγία των Παρισίων για την υποδοχή του – Το βράδυ θα προσευχηθεί με 80.000 νέους στο Σταντ ντε Φρανς

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής στον Καθεδρικό της Παναγίας των Παρισίων, όπου τον υποδέχτηκαν με επευφημίες χιλιάδες πιστοί, για να χοροστατήσει στον εσπερινό, παρουσία κληρικών και ιεροσπουδαστών.

Ο πάπας Λέων έφτασε στο προαύλιο του ιστορικού ναού με το παπικό όχημα και αφού αποβιβάστηκε, έσφιξε τα χέρια πολλών από τους παρευσκόμενους.

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Είναι ο πρώτος ποντίφικας που επισκέπτεται τη Νοτρ Νταμ μετά την επαναλειτουργία της, το 2024, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019. Ο προκάτοχός του, ο Φραγκίσκος, είχε αρνηθεί την πρόσκληση να παραστεί στην τελετή της επαναλειτουργίας.

Τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας υποδέχτηκε στις πύλες του ναού ο αρχιεπίσκοπος του Παρισιού Λοράν Ουλρίκ.

🇫🇷 Pope Leo XIV arrives at Notre-Dame de Paris pic.twitter.com/fnGSzj2IiC — Imperial Material ♚ (@implmaterial) September 25, 2026

Μόλις το ένα τρίτο των συγκεντρωμένων κατάφεραν να μπουν στον καθεδρικό. Οι υπόλοιποι θα παρακολουθήσουν τον εσπερινό από τις γιγαντοοθόνες που έχουν τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο.

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REUTERS / Remo Casilli

Με βάση το πρόγραμμά του, ο πάπας επισκέφθηκε το παρεκκλήσι όπου φυλάσσεται ο Ακάνθινος Στέφανος του Χριστού και στη συνέχεια θα τελέσει τη λειτουργία. Θα ακολουθήσει συνάντηση με τον δήμαρχο του Παρισιού Εμανουέλ Γκρεγκουάρ που θα του παρουσιάσει μια μακέτα με τη νέα διαμόρφωση του προαυλίου της Νοτρ Νταμ.

Μετά το ιδιωτικό δείπνο του, θα μεταβεί στο Σταντ ντε Φρανς για να προσευχηθεί ενώπιον 80.000 νέων ηλικίας 17-35 ετών.

Νωρίτερα, ο πάπας Λέων, σε ομιλία του στην έδρα της Unesco στο Παρίσι, προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει «τα παιδιά και τους νέους» από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, η ανάδυση της οποίας «πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη και την εκπαίδευσή τους» και να διαφυλάξει «την ελευθερία τους να σκέφτονται και να κρίνουν». Ζήτησε επίσης να δοθεί «νόημα» και «ηθικό θεμέλιο» στην ΤΝ, επαναλαμβάνοντας τις απόψεις που είχε διατυπώσει τον περασμένο Μάιο στην εγκύκλο Magnica humanitas. «Σε ορισμένα τεχνητά συστήματα δόθηκε η ονομασία της ανθρώπινης γνωστικής ικανότητας: νοημοσύνη. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι ιδέες και οι σχέσεις μας κινδυνεύουν να φτωχύνουν από μια διαδικασία αποανθρωποποίησης», είπε ενώπιον των εκπροσώπων 194 χωρών-μελών αυτού του οργανισμού του ΟΗΕ, που τον χειροκρότησαν όρθιοι.

«Χωρίς ένα κοινό ηθικό θεμέλιο, ο πολλαπλασιασμός των διαύλων επικοινωνίας κινδυνεύει να διαδώσει ψευδείς πληροφορίες και να δώσει χώρο σε λόγια κενά νοήματος, εμποδίζοντας έτσι τον διάλογο αντί να τον ευνοεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μεγεθύνει αυτό το πρόβλημα. Παρόλο που αυτά τα συστήματα μπορούν να συσχετίζουν δεδομένα, δεν μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με το νόημα της ανθρώπινης ζωής. Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς νόημα. Το νόημα είναι το οξυγόνο του πνεύματος», τόνισε.

Μετά την ομιλία του ο ποντίφικας αναχώρησε με το παπικό αυτοκίνητο για τη Νοτρ Νταμ, διασχίζοντας του δρόμους του Παρισιού και χαιρετίζοντας ένα πλήθος περίπου 250.000 ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος της διαδρομής των 2,5 χιλιομέτρων, από το Μονπαρνάς μέχρι την πλατεία Σεντ-Μισέλ.