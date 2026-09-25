Ο Βρετανός Καρλ Μπάσμπι έκανε τον γύρο του κόσμου με τα πόδια μέσα σε 28 χρόνια – Βίντεο από την περιπλάνηση

Στις 1 Οκτωβρίου 1998, ο Καρλ Μπάσμπι έφυγε από το σπίτι του στο Χαλ της Βρετανίας με έναν φιλόδοξο στόχο: να κάνει τον γύρο του κόσμου με τα πόδια, διανύοντας περίπου 48.300 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», όταν ξεκίνησε από τη Βρετανία πριν από 28 χρόνια ο Καρλ Μπάσμπι, είχε θέσει δύο απαράβατους κανόνες για τον γύρο του κόσμου: δεν θα χρησιμοποιούσε κανένα μέσο μεταφοράς για να προχωρήσει το ταξίδι του και δεν θα επέστρεφε στην πατρίδα του μέχρι να ολοκληρώσει την αποστολή του.

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«Δεν θέλω να γεράσω και κάποια μέρα να κοιτάζω πίσω μετανιωμένος και να σκέφτομαι ”αν είχα…”», είχε πει λίγο πριν αναχωρήσει.

Από τη Χιλή περπάτησε προς την Παταγονία, διέσχισε τις Άνδεις και ανέβηκε στη δυτική ακτή της Βόρειας Αμερικής. Πέρασε από τον Καναδά και την Αλάσκα, διέσχισε τον παγωμένο Βερίγγειο Πορθμό και μπήκε στη Ρωσία. Ακολούθησαν η Μογγολία, η Κίνα, το Καζακστάν, ο Καύκασος, η Τουρκία και, τελικά, η Ευρώπη.

Το ταξίδι που υπολόγιζε αρχικά ότι θα διαρκούσε περίπου 12 χρόνια εξελίχθηκε σε μια περιπέτεια 28 ετών. Η οικονομική κρίση του 2008, που εξαφάνισε τη χρηματοδότηση και τις χορηγίες του, η πανδημία, προβλήματα με βίζες και οι γεωπολιτικές εξελίξεις ανέτρεψαν επανειλημμένα τα σχέδιά του.

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Στην πορεία συνελήφθη, ληστεύτηκε και αντιμετώπισε ακραίες θερμοκρασίες, άγρια ζώα και δύσβατες περιοχές. Στον Βερίγγειο Πορθμό, μαζί με τον Γάλλο εξερευνητή, Ντιμίτρι Κίφερ, διέσχισε τα παγωμένα νερά και κινήθηκε πάνω σε κομμάτια θαλάσσιου πάγου, πριν καταλήξει σε ρωσικό κέντρο κράτησης.

Karl Bushby est un explorateur britannique qui s'est lancé un défi fou : retourner chez sa mère en Angleterre en partant de l'extrême-sud du Chili, et le tout à pied uniquement. Son périple dure depuis 28 ans mais il est désormais dans le nord de la France et il ne devrait pas… pic.twitter.com/K4LyBlhbpx — M6 Info (@m6info) September 14, 2026

Όταν το κλείσιμο των συνόρων του Ιράν τού έκλεισε τον δρόμο, επέλεξε μια ακόμη πιο παράτολμη λύση: κολύμπησε περίπου 322 χιλιόμετρα στην Κασπία Θάλασσα.

Το εγχείρημα διήρκεσε περισσότερο από έναν μήνα.

Ακόμη πιο επικίνδυνη ήταν η διέλευση από το Νταριέν Γκαπ, ανάμεσα στον Παναμά και την Κολομβία, το 2000, σε μια περιοχή όπου κυριαρχούσαν τότε οι ένοπλες συγκρούσεις και οι απαγωγές.

Ο Μπάσμπι χρειάστηκε να κινηθεί σαν σε στρατιωτική επιχείρηση, να μεταμφιεστεί σε άστεγο και να επιβιώσει για εβδομάδες στη ζούγκλα, αναζητώντας τροφή και νερό.

Σήμερα συνεχίζει να σπρώχνει το ειδικά κατασκευασμένο καρότσι του, το οποίο έχει ονομάσει «Μπιστ» και ζυγίζει περίπου 68 κιλά.

Διανύει συνήθως περισσότερα από 30 χιλιόμετρα την ημέρα και κατασκηνώνει κρυφά όπου βρίσκει κατάλληλο σημείο.

Karl Bushby has been walking from Chile to England for 27 years pic.twitter.com/aCPekKPvFd — ViralRushX ⚡ (@ViralRushX) June 17, 2025

Μπροστά του βρίσκεται πλέον ένα από τα τελευταία εμπόδια: η Μάγχη. Αφού δεν μπορεί να περάσει από τη σήραγγα της Μάγχης, σχεδιάζει να κολυμπήσει από τη Γαλλία στη Βρετανία, μαζί με τη φίλη του και συναθλήτρια σε αποστάσεις μεγάλου μήκους, Άντζελα