Ερντογάν: «Παρακολουθούμε στενά τυχόν βήματα της Ελλάδας ή του Ισραήλ που μπορεί να παραβιάζουν τα δικαιώματά μας»

Τις δικές του δηλώσεις σχετικά με τις σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ και την Ελλάδα, έκανε σήμερα (25/9/2026) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε νέα του συνέντευξη στο αμερικανικό περιοδικό NewsWeek λέγοντας ότι «οι σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ είναι δική τους υπόθεση, αλλά παρακολουθούμε στενά τυχόν βήματα που μπορεί να παραβιάζουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας».

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι είναι γνωστό ότι υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες με την ισραηλινή κυβέρνηση σε πολλά ζητήματα και πρόσθεσε ότι «η λανθασμένη αφήγηση στην οποία η Τουρκία παρουσιάζεται ως νέα πηγή απειλής αφορά τις εσωτερικές υποθέσεις του Ισραήλ, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές».

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«Η Τουρκία δεν έχει καμία εχθρότητα προς τον ισραηλινό λαό ή οποιαδήποτε κοινωνία. Η αντίθεσή μας είναι σε πολιτικές που θεωρούμε αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και σε βήματα που επιδεινώνουν την αστάθεια στην περιοχή μας», πρόσθεσε.

«Οι πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία και η αμυντική συμφωνία του Ισραήλ με την Ελλάδα έχουν αναδειχθεί ως θέματα που αυξάνουν την ένταση στην αντιπαλότητα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Προβλέπετε την πιθανότητα αυτές οι εντάσεις να κλιμακωθούν σε στρατιωτική σύγκρουση; Τι θα σήμαινε μια τέτοια κατάσταση για το ΝΑΤΟ;», ρωτήθηκε ο πρόεδρος Ερντογάν.

«Η Τουρκία δεν βασίζει την εξωτερική της πολιτική σε αναπόφευκτα πολεμικά σενάρια», απάντησε.

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Σημείωσε ότι η Τουρκία κατέχει ισχυρή θέση εντός του ΝΑΤΟ και δήλωσε ότι οι σχέσεις που αναπτύσσει η Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα με τρίτα κράτη είναι δική της επιλογή.

«Η Τουρκία δεν ερμηνεύει κάθε διμερή σχέση ως απειλή εναντίον της. Ωστόσο, παρακολουθούμε στενά τυχόν βήματα που λαμβάνονται κατά της εθνικής μας ασφάλειας, των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας.

Έχουμε ισχυρή θέση και βάρος εντός του ΝΑΤΟ. Αντί να συζητάμε σήμερα ποιες συνέπειες θα είχε μια υποθετική στρατιωτική σύγκρουση για τη Συμμαχία, θα ήταν πιο σκόπιμο να επικεντρωθούμε στη διπλωματία για να αποτρέψουμε μια τέτοια πιθανότητα», τόνισε ο Ερντογάν.

«Η πορεία προς τη διαρκή ασφάλεια στην περιοχή μας βρίσκεται σε μια αρχιτεκτονική ασφαλείας που βασίζεται σε συμμαχικές σχέσεις και περιφερειακές συνεργασίες που διαμορφώνονται με βάση μια προσέγγιση ασφάλειας 360 μοιρών που μειώνει την ένταση, ενισχύει την αποτροπή, ξεπερνά την έννοια της αμοιβαίας περικύκλωσης και βασίζεται στο διεθνές δίκαιο», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Τα σημερινά σχόλια του Τούρκου προέδρου αντανακλούν τους χαμηλούς τόνους που κράτησε και χθες, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Turkish House στη Νέα Υόρκη, όπου δήλωσε ότι «η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας». Τα χθεσινά σχόλια αποτιμήθηκαν θετικά από την Αθήνα, ωστόσο κυβερνητικές πηγές υπογράμμισαν ότι «δεν ανέβασε η Ελλάδα την ένταση».

«Η Συμφωνία της Μέκκας δεν στρέφεται εναντίον τρίτης χώρας»

Ο Ερντογάν απάντησε επίσης σε ερώτηση σχετικά με την Κοινή Συμφωνία Άμυνας της Μέκκας που υπεγράφη με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «ένα βήμα για την ενίσχυση της περιφερειακής αποτροπής τόσο κατά του Ιράν όσο και κατά του Ισραήλ».

Ο Ερντογάν τόνισε ότι «θα ήταν λανθασμένο να θεωρήσουμε τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας ως μια συμμαχία που σχηματίστηκε εναντίον του Ιράν, του Ισραήλ ή οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Αυτή η συμφωνία αποτελεί έκφραση της κοινής μας ευθύνης στην οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου, πιο ειρηνικού και ευημερούντος μέλλοντος».

«Η συμφωνία ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιουδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μερών. Η φύση της αντίδρασης μπορεί να καθοριστεί με βάση το αίτημα και τις ανάγκες της χώρας που δέχεται την επίθεση. Αυτές οι ανάγκες μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες, υλικοτεχνική υποστήριξη ή υποστήριξη πυρομαχικών.

Περαιτέρω στρατιωτική υποστήριξη μπορεί επίσης να εξεταστεί ανάλογα με την κλίμακα της απειλής. Ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστούν αυτά θα αποφασιστεί από τους αρμόδιους πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς μέσω της συνεργασίας. Επομένως, δεν θα ήταν σωστό να γράφεται αυτόματα ένα στρατιωτικό σενάριο για κάθε περιστατικό που μπορεί να συμβεί στο Ιράκ, την Υεμένη ή αλλού», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και αν ανησυχεί για μια πιθανή κλιμάκωση σε μια ευρύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη, ο Ερντογάν τόνισε ότι δεν αγνοεί τον κίνδυνο εξάπλωσης αυτού του πολέμου σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί για δολιοφθορά και υβριδικές δραστηριότητες που έχουν εμφανιστεί στην Ευρώπη έχουν επίσης αυξήσει την ευαισθησία του τρέχοντος περιβάλλοντος ασφαλείας, προσθέτοντας: «Σε αυτή τη διαδικασία, είναι απαραίτητο να ενεργήσουμε με κοινή λογική, να αξιολογήσουμε τους ισχυρισμούς με βάση αδιάσειστα στοιχεία και να αποφύγουμε βήματα που θα κλιμακώσουν περαιτέρω την ένταση. Ως Τουρκία, η προτεραιότητά μας είναι να αποτρέψουμε τον πόλεμο από το να μετατραπεί σε μια σύγκρουση που θα εμπλέξει νέες χώρες στη μάχη».

Πηγή: OnAlert.gr