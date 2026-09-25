Σοκάρει ο Μπιλ Γκέιτς για την τεχνητή νοημοσύνη: «Μπορεί να προκαλέσει 1 δισεκατομμύριο θανάτους

Ο Μπιλ Γκέιτς κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την AI, προειδοποιώντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον τόσο μεγάλες δυνατότητες, ώστε στα λάθος χέρια θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφές τεράστιας κλίμακας, με εκατοντάδες εκατομμύρια νεκρούς.

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, ο Μπιλ Γκέιτς εξέφρασε έντονη ανησυχία για τους κινδύνους της AI, υποστηρίζοντας ότι ο συνδυασμός προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης με ανθρώπους που έχουν κακόβουλες προθέσεις μπορεί να δημιουργήσει πρωτοφανείς απειλές.

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«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να προκαλέσει εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων», δήλωσε ο Γκέιτς. «Δεν υπήρξε ποτέ όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης».

Οι προειδοποιήσεις γύρω από τους πιθανούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα στη Silicon Valley, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Εργαζόμενοι και στελέχη εταιρειών του κλάδου έχουν εκφράσει δημόσια φόβους για το πού μπορεί να οδηγήσει η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη όλο και ισχυρότερων συστημάτων.

Ο Τζέικομπ Κόξον, ο οποίος εργαζόταν στην Anthropic και στο παρελθόν είχε περάσει από την OpenAI, παραιτήθηκε και κατηγόρησε τις δύο εταιρείες ότι «παίζουν με τις ζωές μας», κάνοντας λόγο για μια «κούρσα προς την υπερνοήμονα τεχνητή νοημοσύνη». Άλλος εργαζόμενος της Anthropic έχει εκτιμήσει ότι η πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία ξεπερνά το 10%.

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Οι τοποθετήσεις αυτές έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν όσο τα συστήματα γίνονται ισχυρότερα. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το κατά πόσο οι ίδιες οι εταιρείες μπορούν να θέσουν αποτελεσματικά όρια στην ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας.

Ο Γκέιτς θεωρεί ότι η αυτορρύθμιση από τις εταιρείες δεν είναι αρκετή και ζητά ουσιαστική παρέμβαση των κρατικών αρχών. «Χρειάζεται οι αρχές επιβολής του νόμου και οι πολιτικοί να συμμετάσχουν στη συζήτηση για το πώς θα πρέπει να είναι οι δικλίδες ασφαλείας και η εποπτεία», είπε. «Και αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό».

Ο συνιδρυτής της Microsoft έχει προειδοποιήσει και στο παρελθόν ότι κακόβουλοι παράγοντες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τα ολοένα ισχυρότερα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για κυβερνοεπιθέσεις, απάτες και παραπληροφόρηση, αλλά και για επιθέσεις μεγάλης κλίμακας σε κρίσιμες υποδομές, όπως νοσοκομεία, τράπεζες, ηλεκτρικά δίκτυα και κυβερνητικά συστήματα.