Σοκαρισμένη παραμένει η Γαλλία από την επίθεση δύο επιβατών σε οδηγό λεωφορείου, αφήνοντάς τον κλινικά νεκρό. Την Τετάρτη οι δράστες προφυλακίστηκαν, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη στη νοτιοδυτική Γαλλία την Κυριακή (05.07.2020), όταν δύο άνδρες, 22 και 23 ετών αντίστοιχα, επιτέθηκαν στον οδηγό λεωφορείου Φιλίπ Μονγκιγιό. σε συνοικία της Μπαγιόν.

Bus driver in France brutally attacked after refusing passengers who didn't wear masks: reportshttps://t.co/HQI14X7wCU



They beat him and now he’s brain dead.🙁 — GodSpeed (@God_SpeedUSA) July 8, 2020

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν και σε άλλους δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 30 ετών. Στον έναν κατηγορία για “υπόθαλψη εγκληματία για να διαφύγει της σύλληψης και παρεμπόδιση της έρευνας και μη παροχή βοήθειας σε άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο” και στον άλλο για “μη παροχή βοήθειας σε άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο”.

Αφού παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστή, οι τέσσερις άνδρες τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση, βάσει αιτήματος της εισαγγελίας, η οποία διενεργεί προκαταρκτική εξέταση.

Bus driver left BRAIN DEAD after being BEATEN for refusing to allow passengers to board without masks in France — RT World News https://t.co/3M7kxge9ZS — Dtruth (@dtruth4u) July 8, 2020

Ο 59χρονος οδηγός δέχθηκε μια επίθεση “ακραίας βιαιότητας” όταν ζήτησε να ελέγξει το εισιτήριο του ενός από τους κατηγορούμενους και αξίωσε από άλλους τρεις να φορέσουν μάσκα προστασίας από τον νέο κορονοϊό, διευκρίνισε ο εισαγγελέας της συνοικίας Μπαγιόν, Μαρκ Μαριέ.

“Εκτοξεύτηκαν ύβρεις και στη συνέχεια έγινε φασαρία. Ο οδηγός σπρώχθηκε έξω από το λεωφορείο. Εκεί δύο από τα άτομα αυτά τον κλώτσησαν και τον γρονθοκόπησαν άγρια στο άνω μέρος του σώματός του και κυρίως στο κεφάλι”, αφηγήθηκε χθες ο δικαστής σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

France: a bus driver confronted his passengers who were not complying with a rule that requires face masks on public transportation • he was savagely beaten, leaving him brain-dead, reports | NYP | July 2020https://t.co/BfG4t3807P pic.twitter.com/R19c1hGDEF — redball (@redball2) July 8, 2020

Οι τέσσερις άνδρες άφησαν τον οδηγό του λεωφορείου “αναίσθητο στο πεζοδρόμιο” προτού διαφύγουν για να “βρουν καταφύγιο στο διαμέρισμα του ενός από αυτούς”.

Η επίθεση αυτή συγκλόνισε τους συναδέλφους του οδηγού, οι οποίοι δήλωσαν πως δεν θα επιστρέψουν στη δουλειά τους “πριν από την κηδεία” του άτυχου συναδέλφου τους.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ