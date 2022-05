Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η ανακοίνωση του νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας, καθώς ο μέχρι σήμερα επικεφαλής της κυβέρνησης, Ζαν Καστέξ, υπέβαλε την παραίτησή του.

Εδώ και αρκετές μέρες οργιάζουν οι φήμες ότι ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, επιθυμεί να ορίσει για το αξίωμα του πρωθυπουργού μία γυναίκα.

Οι φήμες αυτές εντάθηκαν καθώς πριν από λίγα λεπτά πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου η Ελίζαμπεθ Μπορν, μέχρι σήμερα υπουργός Εργασίας, Απασχόλησης και Ένταξης.

Η Μπορν θεωρείται τεχνοκράτης, που όμως λόγω των καταβολών της στο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας, θα «στριμώξει» την υποψηφιότητα Μελανσόν, ενόψει των ερχόμενων εκλογών.

If Elisabeth Borne is appointed prime minister, the choice will hardly be a surprise, her name was the first to circulate, she's a "safe pair of hands", highly technocratic, an École Polytechnique graduate, engineer by training, her image is bland, she won't steal the spotlight. https://t.co/ZrgRMJ5OPJ