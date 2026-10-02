Ισπανία: Διαδηλωτές παραμένουν στους δρόμους με κατσαρόλες και συνθήματα – «Είναι η ώρα της αλήθειας» λέει ο Σάντσεθ για το στεγαστικό

Μαίνονται οι διαδηλώσεις στη Μαδρίτη και άλλες μεγάλες πόλεις της Ισπανίας, με χιλιάδες κόσμου να συγκεντρώνονται στους δρόμους και τις πλατείες με αφορμή την στεγαστική κρίση της χώρας και την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν.
Κρατώντας κατσαρόλες και φωνάζοντας συνθήματα, όπως «έχουμε δικαίωμα στη στέγαση» εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ισπανίας. Η προσιτή στέγη είναι εδώ και χρόνια ένα από τα βασικά κοινωνικά προβλήματα της χώρας και η πρόσφατη έξωση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ προκάλεσε μεγάλες διαδηλώσεις και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ που έγινε σύμβολο του κινήματος για προσιτή στέγη θα επιστρέψει σύντομα στο διαμέρισμά της έπειτα από συμφωνία με την ιδιοκτήτρια εταιρεία. Οι αντιδράσεις ξέσπασαν μετά τη βίαιη έξωση της 87χρονης και εντείνονται καθώς ξεκινά η ψηφοφορία στη Βουλή επί των ρυθμίσεων που προώθησε η κυβέρνηση Σάντσεθ.
Η εφημερίδα El Pais αναφέρει ότι τα μέτρα πιθανότητα θα καταψηφιστούν με ορατό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.
Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί γύρω από το κτίριο του κοινοβουλίου καθώς δεκάδες διαδηλωτές που έχουν κατασκηνώσει για δύο εβδομάδες στην Πουέρτα ντελ Σολ, στην καρδιά της Μαδρίτης παραμένουν αμετακίνητοι.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οι σύνδεσμοι των ενοικιαστών πιέζουν για την υπερψήφιση των δύο νομοθετικών πράξεων που κατέθεσε η κυβέρνηση και προβλέπουν την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης με την λήξη τους, καθώς και μέτρα περιορισμού των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών.
Οι ρυθμίσεις στρέφονται κατά των επιθετικών επενδυτικών κεφαλαίων που ονομάζονται κεφάλαια-γύπες και αγοράζουν στεγαστικά ακίνητα σε χαμηλές τιμές για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους.
Ο Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τους βουλευτές του κατακερματισμένου ισπανικού κοινοβουλίου, όπου η κυβέρνησή του δεν διαθέτει πλειοψηφία, να ψηφίσουν με «αίσθημα ευθύνης», προειδοποιώντας ότι είναι «η ώρα της αλήθειας».
Το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα, καθώς και της ακροδεξιάς, το Vox, έχουν ανακοινώσει ότι θα καταψηφίσουν τα δύο νομοθετικά κείμενα.
Η κυβέρνηση χρειάζεται την αποχή, από την ψηφοφορία των καταλανών εθνικιστών βουλευτών του κόμματος Junts για την έγκριση τουλάχιστον της μίας από τις δύο νομοθετικές πράξεις. Αλλά το κόμμα του Κάρλες Πουτσντεμόν ανακοίνωσε χθες ότι θα καταψηφίσει και τα δύο κείμενα διότι τα θεωρεί κακοσυνταγμένα. Το καταλανικό κόμμα ζήτησε από την κυβέρνηση να τα αποσύρει και να συντάξει νέα κείμενα.
«Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις κατοικίες έναντι των τουριστικών ενοικιάσεων», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ, για το κρίσιμο νομοσχέδιο έκτακτων μέτρων, το λεγόμενο «Διάταγμα Μαρικάρμεν».
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, η χώρα των 50 εκατομμυρίων κατοίκων έχει έλλειμμα 700.000 κατοικιών.