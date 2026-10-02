Ισπανία: Διαδηλωτές παραμένουν στους δρόμους με κατσαρόλες και συνθήματα – «Είναι η ώρα της αλήθειας» λέει ο Σάντσεθ για το στεγαστικό

Μαίνονται οι διαδηλώσεις στη Μαδρίτη και άλλες μεγάλες πόλεις της Ισπανίας, με χιλιάδες κόσμου να συγκεντρώνονται στους δρόμους και τις πλατείες με αφορμή την στεγαστική κρίση της χώρας και την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν.

Κρατώντας κατσαρόλες και φωνάζοντας συνθήματα, όπως «έχουμε δικαίωμα στη στέγαση» εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ισπανίας. Η προσιτή στέγη είναι εδώ και χρόνια ένα από τα βασικά κοινωνικά προβλήματα της χώρας και η πρόσφατη έξωση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ προκάλεσε μεγάλες διαδηλώσεις και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις.

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Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ που έγινε σύμβολο του κινήματος για προσιτή στέγη θα επιστρέψει σύντομα στο διαμέρισμά της έπειτα από συμφωνία με την ιδιοκτήτρια εταιρεία. Οι αντιδράσεις ξέσπασαν μετά τη βίαιη έξωση της 87χρονης και εντείνονται καθώς ξεκινά η ψηφοφορία στη Βουλή επί των ρυθμίσεων που προώθησε η κυβέρνηση Σάντσεθ.

Η εφημερίδα El Pais αναφέρει ότι τα μέτρα πιθανότητα θα καταψηφιστούν με ορατό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί γύρω από το κτίριο του κοινοβουλίου καθώς δεκάδες διαδηλωτές που έχουν κατασκηνώσει για δύο εβδομάδες στην Πουέρτα ντελ Σολ, στην καρδιά της Μαδρίτης παραμένουν αμετακίνητοι.