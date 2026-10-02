Ισραήλ: Ψάχνουν αν ο συγκυβερνήτης της flydubai έδρασε μόνος – «Όποιος τον έστειλε θα πληρώσει βαρύ τίμημα», λέει ο Νετανιάχου

Νέα στοιχεία επιχειρεί να συγκεντρώσει το Ισραήλ για την επίθεση στην πτήση της flydubai, καθώς οι Αρχές ερευνούν εάν ο συγκυβερνήτης από το Ομάν έδρασε μόνος του ή εάν υπήρχε κάποιος πίσω από τις ενέργειές του. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστηρίζει ότι ο άνδρας είχε σκοπό να ρίξει το αεροσκάφος, αφού προηγουμένως επιτέθηκε στον κυβερνήτη.

Το Ισραήλ συνεχίζει να ερευνά το κίνητρο του συγκυβερνήτη της flydubai, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να δηλώνει ότι όσο προχωρά η έρευνα η εικόνα γίνεται πιο ξεκάθαρη. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν ο άνδρας είχε συνεργούς ή εάν κάποιος τον είχε καθοδηγήσει.

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«Όσο περνάει ο χρόνος, η εικόνα ξεκαθαρίζει», δηλώνει ο Νετανιάχου σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον Γιανίβ Χαγιούν, έναν από τους επιβάτες που βοήθησαν να ακινητοποιηθεί ο συγκυβερνήτης μέσα στο αεροσκάφος.

«Ο Γιανίβ (Χαγιούν) και οι ηρωικοί φίλοι του απέτρεψαν μια καταστροφή αντίστοιχη με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου», είπε ο πρωθυπουργός. «Ο δράστης είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση», πρόσθεσε.

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Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ο συγκυβερνήτης «είχε σκοπό να ρίξει το αεροπλάνο μαζί με τους επιβάτες του».

Οι έρευνες, πάντως, δεν έχουν ολοκληρωθεί και ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι εάν ο συγκυβερνήτης σχεδίασε και πραγματοποίησε μόνος του την επίθεση ή εάν υπήρχε κάποιος άλλος πίσω από αυτή.

«Αυτή τη στιγμή εξακριβώνουμε αν τον έστειλε κάποιος», τόνισε ο Νετανιάχου. «Και όποιος τον έστειλε θα πληρώσει βαρύ τίμημα», συμπλήρωσε.

Η πτήση FZ1073 της Flydubai, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι – Τελ Αβίβ, μετατράπηκε σε εφιάλτη την Τετάρτη (30.09.2026), καθώς το αεροσκάφος πλησίαζε τα σύνορα της Ιορδανίας. Το ταξίδι πήρε ξαφνικά δραματική τροπή, όταν ξέσπασε καβγάς μεταξύ των δύο πιλότων.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να αρχίσει να χάνει απότομα ύψος.

Μέσα στον πανικό που επικράτησε, κι αφού ο πιλότος, αν και μαχαιρωμένος, άνοιξε την πόρτα του κόκπιτ, επιβάτες και μέλη του πληρώματος απέτρεψαν μια πιθανή απόπειρα συντριβής του αεροσκάφους παίρνοντας τον έλεγχο του αεροσκάφους και σταματώντας την αιμορραγία του πιλότου.