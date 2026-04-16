Γαλλία: Σοκαριστική εξέλιξη σε ανεξιχνίαστη δολοφονία 35 ετών – Εκταφή και έρευνα για πιθανή εμπλοκή του Ντομινίκ Πελικό

Η σκιά του Ντομικίν Πελικό – που καταδικάστηκε το 2024 σε κάθειρξη 20 ετών επειδή νάρκωνε τη σύζυγό του Ζιζέλ Πελικό και επέτρεπε σε δεκάδες αγνώστους να τη βιάζουν μέσα στο σπίτι τους – φαίνεται να πλανάται πίσω από μια ανεξιχνίαστη δολοφονία που παραμένει ανοιχτή εδώ και 35 χρόνια στη Γαλλία. Η σορός της Σοφί Ναρμ, μιας νεαρής γυναίκας που είχε βιαστεί και δολοφονηθεί το 1991 στο Παρίσι, εκταφιάστηκε το πρωί της Τρίτης 14 Απριλίου.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσαν στο Le Parisien η Μπεατρίς Ζαβαρό, συνήγορος του Ντομινίκ Πελικό, καθώς και η Φλοράνς Ρολ, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος. Η απόφαση για την εκταφή είχε εγκριθεί στις 7 Νοεμβρίου από το Εφετείο των Βερσαλλιών στη Γαλλία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο Ντομινίκ Πελικό ενδέχεται να έχει οποιαδήποτε σχέση με την δολοφονία της 23χρονης μεσίτριας – που είχε βιαστεί πριν δολοφονηθεί – το 1991 στο Παρίσι.

Το πτώμα της Σοφί Νάρμ είχε εντοπιστεί στις 4 Δεκεμβρίου 1991 σε διαμέρισμα στην οδό Μανέν, στο 19ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Η νεαρή είχε μεταβεί στον χώρο για επαγγελματικό ραντεβού, προκειμένου να παρουσιάσει το ακίνητο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε ξυλοκοπηθεί, ενώ βρέθηκε ημίγυμνη από τον διευθυντή του μεσιτικού γραφείου στο οποίο εργαζόταν.

Ο δράστης δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ, ωστόσο πρόσφατα προέκυψαν νέα δεδομένα που επανέφεραν την υπόθεση στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μία από τις δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις για τις οποίες ο Πελικό θεωρείται ύποπτος.

Παρά τις υποψίες, ο Ντομινίκ Πελικό αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον βιασμό και τη δολοφονία της Σοφί Νάρμ.

Οι δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις βιασμού και φόνου και οι υποψίες για τον Ντομινίκ Πελικό

Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε το 2024 σε κάθειρξη 20 ετών επειδή νάρκωνε τη σύζυγό του -τη γυναίκα σύμβολο της Γαλλίας Ζιζέλ Πελικό – και επέτρεπε σε δεκάδες αγνώστους να τη βιάζουν μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο χωριό Μαζάν, μεταξύ 2011-20.

Εκτός από την καταδίκη του για τους βιασμούς της πρώην συζύγου του, κατηγορείται για δύο εγκλήματα που ερευνούν οι «Ανεξιχνίαστες Υποθέσεις»: έναν βιασμό μετά φόνου στο Παρίσι το 1991 και μια απόπειρα βιασμού στο Βιλπαρισίς το 1999.

Για τη δεύτερη υπόθεση παραδέχεται εν μέρει την ενοχή του, αφού βρέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία με βάση το DNA του. Αρνείται όμως κάθε ανάμιξη στον φόνο του 1991. Σε αυτήν την υπόθεση δεν έχει βρεθεί DNA, όμως ο τρόπος δράσης και των δύο παρουσιάζει ομοιότητες.