Γκαλιμπάφ: Η εκεχειρία στον Λίβανο «εξίσου σημαντική» όσο και αυτή στο Ιράν

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής τόνισε ότι προσπαθούν να επιβάλουν μια μόνιμη εκεχειρία σε όλες τις ζώνες
Με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά από πολλές εβδομάδες πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, προς το Ιράν, να είναι λίγο πιο ήρεμη, η Τεχεράνη τονίζει ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι πολύ σημαντική για τα επόμενα βήματα.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε σήμερα Πέμπτη, 16.04.2026, ότι μια εκεχειρία στον Λίβανο είναι εξίσου σημαντική με μια στο Ιράν, επαναλαμβάνοντας την θέση της Τεχεράνης να στηρίζει τον Λίβανο που συνεχίζει να βομβαρδίζεται από το Ισραήλ.

«Παρακολουθώ στενά την κατάσταση στον Λίβανο και την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός σε αυτήν τη χώρα, ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας για εμάς», δήλωσε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, αναφερόμενος σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Ναμπίχ Μπέρι.

«Προσπαθούμε να αναγκάσουμε τους εχθρούς μας να επιβάλουν μια μόνιμη εκεχειρία σε όλες τις ζώνες συγκρούσεων, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στις 8 Απριλίου με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

 

Ισραηλινά πλήγματα κατέστρεψαν στρατηγική γέφυρα στο νότιο τμήμα της χώρας

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε πως το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα δύο πλήγματα σε στρατηγική γέφυρα στο νότιο τμήμα της χώρας η οποία καταστράφηκε.

«Η Πολεμική Αεροπορία του εχθρού εξαπέλυσε δύο διαδοχικά πλήγματα στη γέφυρα Κασμίγια, τελευταία γέφυρα ανάμεσα στην περιοχή της Τύρου και αυτήν της Σαΐντα, καταστρέφοντάς την ολοσχερώς», ανέφερε το ANI.

Ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει για άλλη μια φορά σήμερα τους κατοίκους να εκκενώσουν ολόκληρη τη ζώνη του νοτίου Λιβάνου μέχρι τον ποταμό Ζαχράνι, σε απόσταση 40 χιλιομέτρων βόρεια των συνόρων.

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε στο Ρόιτερς πως ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε την τελευταία γέφυρα που ενώνει τον νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη χώρα, προσθέτοντας πως το πλήγμα «κομμάτιασε τη γέφυρα» χωρίς δυνατότητα επισκευής.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Χέγκσεθ: Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ, με το 10% της ναυτικής μας δύναμης – «Παρακολουθούμε τις κινήσεις σας» λέει στο Ιράν
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, προειδοποιεί αυστηρά την Τεχεράνη - «Το να απειλείται εμπορικά πλοία, δεν είναι έλεγχος, είναι πειρατεία», αναφέρει μεταξύ άλλων
Πιτ Χέγκσεθ
Τραμπ ως «Ιησούς»: Ποιος του έδωσε την ιδέα για την AI φωτογραφία που προκάλεσε σάλο – Ο «πράκτορας του χάους» των Financial Times
Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ φέρεται να είχε συζητήσει την εικόνα με τον Μπιλ Πούλτε, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης
Τραμπ ως «Ιησούς»: Ποιος του έδωσε την ιδέα για την AI φωτογραφία που προκάλεσε σάλο – Ο «πράκτορας του χάους» των Financial Times
