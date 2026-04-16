Γκαλιμπάφ: Η εκεχειρία στον Λίβανο «εξίσου σημαντική» όσο και αυτή στο Ιράν

Με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά από πολλές εβδομάδες πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, προς το Ιράν, να είναι λίγο πιο ήρεμη, η Τεχεράνη τονίζει ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι πολύ σημαντική για τα επόμενα βήματα.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε σήμερα Πέμπτη, 16.04.2026, ότι μια εκεχειρία στον Λίβανο είναι εξίσου σημαντική με μια στο Ιράν, επαναλαμβάνοντας την θέση της Τεχεράνης να στηρίζει τον Λίβανο που συνεχίζει να βομβαρδίζεται από το Ισραήλ.

«Παρακολουθώ στενά την κατάσταση στον Λίβανο και την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός σε αυτήν τη χώρα, ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας για εμάς», δήλωσε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, αναφερόμενος σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Ναμπίχ Μπέρι.

«Προσπαθούμε να αναγκάσουμε τους εχθρούς μας να επιβάλουν μια μόνιμη εκεχειρία σε όλες τις ζώνες συγκρούσεων, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στις 8 Απριλίου με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

BREAKING: Iran’s parliament speaker Mohammad Bagher Ghalibaf tells Lebanese counterpart Nabih Berri that Tehran is pushing for a permanent ceasefire “in all conflict zones” and that a ceasefire in Lebanon is “just as important” as in Iran, according to a statement on Telegram. pic.twitter.com/BeVx8B6QUr — Nigerian Trump (@Amblojiggy) April 16, 2026

Ισραηλινά πλήγματα κατέστρεψαν στρατηγική γέφυρα στο νότιο τμήμα της χώρας

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε πως το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα δύο πλήγματα σε στρατηγική γέφυρα στο νότιο τμήμα της χώρας η οποία καταστράφηκε.

«Η Πολεμική Αεροπορία του εχθρού εξαπέλυσε δύο διαδοχικά πλήγματα στη γέφυρα Κασμίγια, τελευταία γέφυρα ανάμεσα στην περιοχή της Τύρου και αυτήν της Σαΐντα, καταστρέφοντάς την ολοσχερώς», ανέφερε το ANI.

Ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει για άλλη μια φορά σήμερα τους κατοίκους να εκκενώσουν ολόκληρη τη ζώνη του νοτίου Λιβάνου μέχρι τον ποταμό Ζαχράνι, σε απόσταση 40 χιλιομέτρων βόρεια των συνόρων.

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε στο Ρόιτερς πως ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε την τελευταία γέφυρα που ενώνει τον νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη χώρα, προσθέτοντας πως το πλήγμα «κομμάτιασε τη γέφυρα» χωρίς δυνατότητα επισκευής.