Οι όροι Νετανιάχου για εκεχειρία: Έλεγχο σε ζώνη ασφαλείας μέσα στον Λίβανο και ελευθερία δράσης κατά της Χεζμπολάχ

Τους όρους του Νετανιάχου για κατάπαυση πυρός με την κυβέρνηση του Λιβάνου, αποκαλύπτει η Wall Street Journal, την ώρα μάλιστα που σε «θρίλερ» έχουν μετατραπεί οι συνομιλίες μεταξύ του πρωθυπουργού του Ισραήλ και του προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν για κατάπαυση του πυρός, χωρίς να είναι σαφές αν τελικά θα γίνουν, όπως διατυμπανίζει ο Τραμπ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται πηγές με γνώση των ισραηλινών θέσεων, το Ισραήλ επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο μιας εκτεταμένης ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο σε περίπτωση εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ, καθώς και την ελευθερία στρατιωτικής δράσης κατά της οργάνωσης η οποία συνδέεται με το Ιράν.

Οι όροι αυτοί του Νετανιάχου παραπέμπουν στη συμφωνία εκεχειρίας του Νοεμβρίου 2024 μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που ακολούθησε δίμηνη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ. Στο πλαίσιο εκείνης της συμφωνίας, το Ισραήλ διατήρησε στρατιωτική παρουσία σε ορισμένους λόφους του Λιβάνου και πραγματοποίησε εκατοντάδες επιθέσεις στη χώρα, σύμφωνα με Ισραηλινό στρατιωτικό αξιωματούχο, ή περισσότερες από 2.000 επιθέσεις, σύμφωνα με την οργάνωση παρακολούθησης συγκρούσεων Acled.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου επιχείρησε, με μερική επιτυχία, να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ νότια του ποταμού Λιτάνι, σε ορισμένες περιπτώσεις με τη βοήθεια πληροφοριών που παρείχε το Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη (15.04.2026) ότι έδωσε εντολή για διεύρυνση της ζώνης ασφαλείας και επέκτασή της προς τα ανατολικά έως το όρος Ερμών, το οποίο βρίσκεται κοντά στα σύνορα Ισραήλ, Λιβάνου και Συρίας.

Θρίλερ με τις συνομιλίες

Σε τεντωμένο σχοινί και εν μέσω αντιφάσεων κινούνται οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε τα όσα είπε ο Τραμπ για επικοινωνία ανάμεσα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν.

Eκπρόσωπος της προεδρίας του Λιβάνου δήλωσε ότι «δεν γνωρίζει ενημέρωση περί τηλεφωνικής επικοινωνίας» μεταξύ του προέδρου του Λιβάνου Αούν και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου μεταδίδει το CNN.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι εάν υπάρξει τέτοια επικοινωνία, θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση.

Γκαλιμπάφ: Η εκεχειρία στον Λίβανο εξίσου σημαντική με αυτή στο Ιράν

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, είπε στον Λιβανέζο ομόλογό του ότι η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο είναι «εξίσου σημαντική» με αυτή στο Ιράν, σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

«Παρακολουθώ στενά την κατάσταση στον Λίβανο και την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός σε αυτήν τη χώρα, ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας για εμάς», δήλωσε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αναφερόμενος σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Ναμπίχ Μπέρι.

«Προσπαθούμε να αναγκάσουμε τους εχθρούς μας να επιβάλουν μια μόνιμη εκεχειρία σε όλες τις ζώνες συγκρούσεων, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στις 8 Απριλίου με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός και η Χεζμπολάχ δήλωσαν ότι έχουν επιδοθεί σε σφοδρές μάχες σώμα με σώμα στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ του νότιου Λιβάνου, μια περιοχή που ο Νετανιάχου έχει περιγράψει ως την «πρωτεύουσα της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο». Ο στρατός έχει περικυκλώσει την πόλη την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού.