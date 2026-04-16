Χέγκσεθ: Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ, με το 10% της ναυτικής μας δύναμης – «Παρακολουθούμε τις κινήσεις σας» λέει στο Ιράν

Ενώ συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, και με την εκεχειρία με το Ιράν να προσπαθεί να εδραιωθεί σε ένα πιο γενικό πλάνο, ο αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, στέλνει ένα αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ξεκίνησε την ενημέρωση στο Πεντάγωνο το μεσημέρι της Πέμπτης, 16.04.2026, με μια έντονη προειδοποίηση προς το Ιράν, λέγοντας πως «σας παρακολουθούμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη τόνισε ότι ο στρατός του Ιράν πρέπει «να επιλέξει σοφά» και τους θύμισε ότι «οι δυνατότητές μας δεν είναι ίδιες».

«Να θυμάστε, αυτό δεν είναι μια δίκαιη μάχη και ξέρουμε ποια στρατιωτικά μέσα μετακινείτε και πού τα πηγαίνετε», είπε.

Συνέχισε λέγοντας ότι οι ΗΠΑ γίνονται όλο και πιο ισχυρές, ενώ το Ιράν «προσπαθεί να βγάλει» ό,τι του έχει απομείνει από εκτοξευτές και πυραύλους, χωρίς να μπορεί να τα αντικαταστήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαρακτήρισε τον ναυτικό αποκλεισμό «την πιο ήπια επιλογή» που διαθέτουν οι ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι οι υποδομές ενέργειας του Ιράν δεν έχουν ακόμη πληγεί.

Ο Χέγκσεθ συνέχισε με προειδοποιήσεις προς το Ιράν και τόνισε τη δύναμη του αμερικανικού στρατού.

Είπε ακόμη ότι ενώ το Ιράν ισχυρίζεται δημόσια πως ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, «στην πραγματικότητα δεν ελέγχει τίποτα» και πρόσθεσε ότι το να «απειλείς να πυροβολήσεις» εμπορικά πλοία «δεν είναι έλεγχος, είναι πειρατεία».

Τέλος, είπε ότι οι ΗΠΑ κάνουν όλα αυτά χρησιμοποιώντας «λιγότερο από το 10% της ναυτικής τους δύναμης».

Όπως ανέφερε: «Το αμερικανικό ναυτικό ελέγχει την κίνηση μέσα και έξω από τα στενά, γιατί έχουμε πραγματικά μέσα και δυνατότητες. Κάνουμε αυτόν τον αποκλεισμό με λιγότερο από το 10% του ναυτικού μας. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους: χρησιμοποιούμε το 10% του πιο ισχυρού ναυτικού στον κόσμο, ενώ εσείς έχετε 0% από το δικό σας. Αυτό είναι πραγματικός έλεγχος.»